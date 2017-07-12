أمير عسير يوجه بترحيل سائقي شاحنتين استهترا بأرواح البشر

وجه أمير عسير، بترحيل سائقي الشاحنات المتجاوزة في طريق خميس البحر بمحايل؛ وذلك بسبب استهتارهم بأرواح البشر.

وأكد المتحدث الرسمي لإمارة منطقة عسير، سعد عبدالله ثابت، أنه نظرًا لما تم تداوله في وسائل التواصل بشأن مقطع الشاحنات المتجاوزة بطريق خميس البحر بمحايل، فقد وجه أمير عسير بترحيل سائقيها من المملكة بعد تطبيق النظام المروري عليهم.

ويأتي قرار أمير عسير بسبب استهتارهم بأرواح البشر وعدم احترامهم لقوانين وأنظمة الدولة.

وقدم أمير عسير شكره لمحافظ محايل وللقطاعات الأمنية على تفاعلهم السريع في حجز الشاحنات وإيقاف سائقيها حتى يتم تطبيق النظام بحقهم.