 وزير يمني يستنكر إقدام الميليشيا الانقلابية بالمتاجرة بأدوية الكوليرا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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وزير يمني يستنكر إقدام الميليشيا الانقلابية بالمتاجرة بأدوية الكوليرا

وزير يمني يستنكر إقدام الميليشيا الانقلابية بالمتاجرة بأدوية الكوليرا
المناطق _ واس

استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة اليمني عبدالرقيب فتح بشده قيام الميليشيا الانقلابية بالمتاجرة بالأدوية الخاصة بوباء الكوليرا وبيعها في السوق السوداء، في محافظات الحديدة وحجة وإب وذمار، وحرمان عدد من المستحقين للأدوية من الحصول عليها.
ودان فتح في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية بشدة استمرار إقدام الميليشيات الانقلابية على تعكير حياة أبناء الشعب اليمني، والمتاجرة بهذه الأدوية, مؤكداً أن هذه التصرفات زادت من مضاعفة المعاناة الإنسانية لكثير من أبناء تلك المحافظات وينذر بكارثة إنسانية.
ودعا الوزير اليمني منسق الشؤون الإنسانية في اليمن إلى إدانة مثل هذه الأعمال والتصرفات وإصدار بيانات توضح فيه حقيقة ما تقوم به الميليشيا من أعمال نهب ومتاجرة بالأدوية والمستلزمات الطبية والمساعدات الإغاثية والإنسانية كافة، وإيصال ذلك إلى الرأي العام الدولي, مشيرًا إلى أن استمرار صمت المنظمات الأممية إزاء هذه الاعمال يزيد من استمرار المليشيات في الإقدام على هذه التصرفات وتعريض حياة أبناء الشعب اليمني للكوارث.
وأثنى وزير الإدارة المحلية اليمني على ما قدمته المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من دعم إنساني عاجل لمكافحة مسببات وباء الكوليرا، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم إلى حد كبير في مواجهة أخطاره.

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