 تراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى أقل مستوى له منذ 42 عاما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الأربعاء, 18 شوّال 1438 هجريا, الموافق 12 يوليو 2017 ميلاديا

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تراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى أقل مستوى له منذ 42 عاما

تراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى أقل مستوى له منذ 42 عاما
Workers cross London Bridge, with Tower Bridge seen behind, during the morning rush hour in London September 30, 2011. Most parts of Britain are experiencing unusually high late-summer temperatures, with the warm weather set to last into the weekend in England. REUTERS/Paul Hackett (BRITAIN - Tags: CITYSPACE ENVIRONMENT) - RTR2S15J
المناطق _بريطانيا

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الأربعاء تراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى أقل مستوى له منذ 42 عاما، في الوقت الذي وصل فيه معدل التوظيف إلى مستوى قياسي، مع استمرار نمو الأجور بأقل من معدل التضخم.
وذكر مكتب الإحصاء الوطني أن معدل البطالة بلغ خلال الأشهر الثلاثة حتى نهاية أيار/مايو الماضي 5ر4% مقابل 9ر4% خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وهو أقل مستوى للبطالة منذ .1975 كان من المتوقع استمرار معدل البطالة عند مستوى 6ر4% وهو نفس مستواه في نهاية نيسان/أبريل الماضي.
وتراجع عدد العاطلين في بريطانيا خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى نهاية أيار/مايو الماضي بواقع 64 ألف عاطل إلى 49ر1 مليون عاطل، في حين زاد عدد العاملين بواقع 175 ألف عامل إلى 01ر32 مليون عامل خلال الفترة نفسها.
وبلغ معدل التوظيف في بريطانيا 9ر74% وهو أعلى مستوى له منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام .1971
ورغم الصورة البراقة لسوق العمل، فإن هناك تراجعا في الدخل الحقيقي للبريطانيين حيث ظل معدل نمو الأجر الأسبوعي أقل من معدل التضخم بحسب ما قاله مات هوز الإحصائي في مكتب الإحصاء الوطني.
وكان معدل التضخم فد وصل في بريطانيا إلى 9ر2% وهو أعلى مستوى له منذ حوالي 4 سنوات، في حين زاد متوسط الأجور بما فيها المكافآت بنسبة 8ر1% فقط خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 أيار/مايو الماضي بعد نمو بنسبة 1ر2% حتى نهاية نيسان/أبريل الماضي.

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