تراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى أقل مستوى له منذ 42 عاما

Workers cross London Bridge, with Tower Bridge seen behind, during the morning rush hour in London September 30, 2011. Most parts of Britain are experiencing unusually high late-summer temperatures, with the warm weather set to last into the weekend in England. REUTERS/Paul Hackett (BRITAIN - Tags: CITYSPACE ENVIRONMENT) - RTR2S15J