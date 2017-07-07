 الشاعر إياد الحكمي يصدح شعراً بأدبي جدة | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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الشاعر إياد الحكمي يصدح شعراً بأدبي جدة

الشاعر إياد الحكمي يصدح شعراً بأدبي جدة
المناطق _عادل الزهراني

استضاف منتدى عبقر بنادي جدة الأدبي أمير الشعراء وشاعر شباب عكاظ الشاعر اياد الحكمي  في أمسية شعرية أدارها الشاعر زاهد القرشي  . وبدأت بكلمة ترحيبية من رئيس منتدى عبقر الشاعر عبدالعزيز بن حمود الشريف.وقد بدأ الشاعر اياد  الأمسية بقصيدة رائعة بعنوان يومًا لاقت استحسان الحضور، وقصيدة (الغُرَبَاء) ثم تلاها بقصائد مختلفة الأغراض ما بين الغزلية، ثم توالت القصائد المختلفة.  وقصيدة أخرى بعنوان.(النساء) وقصيدة غَرِيبٌ كما عقب ذلك قصيدة  بعنوان (مانفيستو العَرَبِيِّ الأَخِير)* وأخرى بعنوان (جنَّةُ غيابها )  وقصيدة ( القصيدة )لامست شغاف القلوب لما لها من جزالة في الكلمة وعمق في المعنى . ثم صدح بقصايد  (أُجِلُّ وَجْهَك) و (ظلٌّ للقصيدة، صدى للجسد) نالت استحسان الحضور .

وفي نهاية الأمسية كرم رئيس منتدى عبقر الشعري الشاعر عبدالعزيز الشريف فارس الشعر ومقدم الأمسية بشهادات الشكر والتقدير .حضر الأمسية عدد من الشعراء والمثقفين .

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