إليك 6 أطعمة تحمي من مرض الزهايمر.. تعرف عليها

مرض الزهايمر هو أحد أشكال اضطرابات العقل التي تصيب كبار السن وهذا المرض يؤثر على أجزاء من المخ التي تتحكم في التفكير والذاكرة واللغة.

وإليك مجموعة من الأطعمة التي تقي من الزهايمر والمفيدة لصحة الدماغ ، حيث أن هذه الأطعمة غنية بمواد تحافظ على خلايا الدماغ من التلف وتقوي الذاكرة وتحارب النسيان، بالإضافة إلى انها تمد الجسم بالعناصر اللازمة والمفيدة لصحته.

1. أوميجا3 والأحماض الدهنية : فالأطعمة مثل سمك السلمون، التونة و الرنجة تحتوي على نسبة كبيرة من أحماض أوميجا3 الدهنية، و بالأخص النوع المعروف بإسم DHA الموجود في الأسماك الغنية بالدهون، بالإضافة إلى الأنواع الأخرى من الأحماض التي يمكن الحصول عليها من تناول عين الجمل، بذور الكتان و زيت الزيتون.

2. الأطعمة الغنية بفيتامين C و E: أثبتت الأبحاث أن تناول الكثير من الأطعمة الغنية بفيتامين C مثل الفلفل الأحمر، البروكلي و الفراولة؛ وفيتامين E مثل زيت الزيتون و اللوز والذي قد يقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر لإحتوائها على مضادات الأكسده التي تحد من الجزيئات الغير مستقرة التي تتلف خلايا المخ.

3. الأطعمة الغنية بال Flavonoids : وتشمل الفواكة مثل التفاح، التوت الأزرق، والخضروات مثل نبات الهليون، الكرنب، الثوم، البصل، اللفت و السبانخ. وقد اظهرت الدراسات أن تناول عصير البرتقال و التفاح و الطماطم ثلاث مرّات في الأسبوع يقلل من احتمال الإصابه بالزهايمر.

4. مسحوق الكاري: في الدول التي تستخدم الكاري بكثرة؛ مثل الهند، يلاحظ قلة نسبة الاصابة بالزهايمر مقارنة بالدول الأخرى؛ فالمكوّن الرئيسي في مسحوق الكاري هو الكركم و الذي يكسبه اللون الاصفر؛ وهو يعتبر من مضادات الأكسده القوية المضادة للإلتهابات، ولذلك فهو فعّال للغاية في الحماية من الزهايمر.

5. الأطعمة الغنية بحمض الفوليك: منها الخضر الورقية الداكنة، والفاصولياء، التي تحتوي الى جانب فيتامينات B6 و B12، حمض الفوليك؛ والتي بدورها تحافظ على مستويات الأحماض الأمينية في الجسم و بالتالي تحمي من أمراض القلب و الزهايمر.

6. الأطعمة الغنية بالـ Polyphenols antioxidant: مثل العنب، التوت والفراولة التي تعمل على وقف الإلتهابات وتحسين وظائف المخ وبالتالي فهي تحمي من الزهايمر.