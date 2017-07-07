للرجال والنساء .. وظائف شاغرة في جامعة الملك فيصل

أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف شاغرة لحملة الماجستير بمسمى (محاضر ومدرس لغة) وترغب شغلها بمواطنين ومواطنات.

وجاءت الوظائف في كليات الجامعة التالية:

– كلية الطب

– كلية طب الأسنان

– كلية الصيدلة الإكلينيكية

– كلية التربية

– كلية العلوم الطبية التطبيقية

– عمادة السنة التحضيرية

– كلية العلوم

واشترطت الجامعة على المتقدم:

– أن يكون سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين لكلية الطب.

– أن يكون حاصلا على شهادة البكالوريوس في طب الأسنان للمتقدمين لكلية طب الأسنان.

– ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب.

– أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

– ضرورة معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

– أن تكون جميع المؤهلات امتدادًا للتخصص.

– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام.

– أن يكون حاصلا على اختبار الرخصة الطبية السعودية (SLME) بالنسبة للمتقدمين على كلية الطب.

– أن يكون حاصلا على معادلة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بالنسبة للمتقدمين على كلية طب الأسنان.

– أن يكون حسن السيرة ولائقًا صحيًّا.

– إجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة بما فيها المقابلة الشخصية.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً عن طريق الرابط وينتهي الساعة الثالثة عصراً من يوم الجمعة الموافق 1438/10/20هـ علماً بأنه لن يتم استقبال أي طلبات ورقية وستعطى الأولوية للمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي تعترف بها وزارة التعليم العالي والجامعة.

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