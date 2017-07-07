 عمليات أمريكية داخل الرقة معقل تنظيم داعش شمال سوريا | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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عمليات أمريكية داخل الرقة معقل تنظيم داعش شمال سوريا

عمليات أمريكية داخل الرقة معقل تنظيم داعش شمال سوريا
المناطق - وكالات

أعلن متحدث عسكري أمريكي الأربعاء، أن مستشارين عسكريين أميركيين ينفذون عمليات داخل مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في شمال سوريا.

وقال الكولونيل راين ديلون إن معظم هؤلاء الجنود ينتمون إلى القوات الخاصة ويؤدون مهمة “مشورة ومواكبة” لمقاتلي قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الذين يتصدون للمتطرفين.

ولفت إلى أنهم لا يقاتلون في شكل مباشر بل ينسقون خصوصا الضربات الجوية لكنهم أقرب من مناطق القتال، مما كانت عليه القوات الأميركية التي دعمت العملية العسكرية العراقية في الموصل.

وأضاف: “إنهم على تماس مع العدو أكبر مما كان عليه الأمر في العراق”. وتابع أن عدد الجنود الأميركيين في الرقة ليس “بالمئات”.

والهجوم لاستعادة الرقة بدأ في تشرين الثاني/نوفمبر 2016 وفي السادس من حزيران/يونيو الفائت دخلت قسد المدينة.

وقال ديلون أيضا إن قوات التحالف لاحظت أن المتطرفين باتوا يستخدمون الطائرات المسيرة المفخخة في شكل أكبر، وقد اعتمدوا الأسلوب نفسه في الموصل.

وأضاف: “في الأسبوع الأخير أو الأسبوعين الأخيرين، ازداد هذا الأمر مع تقدمنا أكثر في وسط مدينة الرقة”. كذلك، يستخدم مشاة البحرية الأميركية بطاريات مدفعية دعما للعمليات العسكرية في الرقة.

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