ما لا تعرفه عن تساقط الشعر عند الرجال.. أسبابه والحلول

ما لايقل عن 85% من الرجال سوف يفقدون جزء كبير من شعر الرأس بسن 50 عام طبقا لما صدر عن الجمعية الأمريكية لفقدان الشعر, وحتى نسبة منهم تبدأ بفقد الشعر قبل سن 21 عام.

والكثير يعتقد أن أشياء مثل إرتداء القبعات، شخص ما يمرر إصابعه فى شعرك، تغيير القصات، التمشيط، وغيره قد يسبب فقدان الشعر وعلى الرغم من انتشار هذة المعتقدات إلا أنها خاطئة تماماً ولكن على الرغم من ذلك فلا تكن قاسياً فى التعامل مع الشعر أثناء التمشيط أو التنظيف لتفادى تقصيفه.

التدخين و الصلع

أظهرت العديد من الدراسات أن التدخين سبب هام جداً فى زيادة سرعة ظهور الصلع عند الرجال لذلك إذا كنت تحتاج أسباب مقنعة لترك التدخين، أضف الصلع المبكر إلى قائمتك !

هل الصلع دليل لمرض ما ؟

من حسن الحظ أن فقدان الشعر الشائع والمعروف بأسم الصلع alopecia لا يمثل أى ضرر صحى ولا خطورة منه ولكن تبقى مشكلاته بخصوص الأنطباعات الظاهرية فقط وأنه يجعل الشخص يبدو أكبر سناً بشكل واضح.

حالات من الصلع تكون وراثية

أكثر من 95% من حالات الصلع تكون وراثية، وتورث الجينات من أى من الأبوين بالإضافة إلى ذلك يساهم أيضاً الطعام الغنى بفيتامين (أ) أو الذى لايحتوى على كمية كافية من البروتينات.

والحالات التى يحدث فيها فقدان مفاجئ لكمية كبيرة من الشعر عادة ما تكون بسبب مرض خطير أو صدمة عصبية أو حالات توتر شديدة، أما الحالات الباقية التى لا تنتج عن عوامل وراثية فعادة ما يمكن علاجها ويعود نمو الشعر بشكل طبيعى.

الوقاية من تساقط الشعر

تذكر دائماً أن الوقاية من تساقط الشعر أسهل بكثير من محاولات إعادة نموه بعد أن يسقط لذلك فدورك يتركز فى هذة المرحلة، معظم المستحضرات والأدوات التى يعلن عنها بشكل ملفت غالباً ماتكون خدع لاقيمة لها ولكن فى بعض الحالات قد يستطيع الطبيب أن يساعدك نسبياً.

الصلع الوراثي

على الرغم من أنه لا يوجد علاج للصلع الوراثى ولكن يمكن لبعض الأدوية أن تبطئ من عملية سقوط الشعر، مادو المينوكسيديل الموافق عليها من منظمة الغذاء والدواء الدولية هى أهم أدوية علاج تساقط الشعر حيث يتم وضعها على فروة الرأس حيث تقلل من تساقط الشعر وفى بعض الأحيان تساعد على نموه مرة أخرى ولكن بمجرد توقفك عن إستعمالها فتفقد كل تأثيرها.

مراحل تساقط الشعر

تبدأ عملية تساقط الشعر بظهور تراجع فى خط الشعر على شكل حرف M ثم يبدأ الشعر على أعلى الرأس فى التساقط تدريجياَ مخلفا بقعة خاليه من الشعر وبمرور الوقت يتواصل سقوط الشعر حتى تلتحم البقعة مع خط الشعر الذى يستمر فى التراجع من مقدمة الرأس حتى يتحول شكل الشعر الى شكل يشبه حدوة الحصان على الجوانب ويستخدم شكل نوروود التوضيحى فى تحديد مرحلة التساقط لكل حالة.

الهرمونات و تساقط الشعر

تتوجه أصابع الإتهام الى الهرمونات فيما يخص الصلع عند الرجال وخاصة هرمون يسمى DHT والذى يسبب انكماش فى بصيلات الشعر ويزداد ذلك تدريجياً حتى يفشل نمو الشعر من البصيلات نهائياً.

أدوية لعلاج تساقط الشعر

يستخدم دواء finasteride على شكل أقراص حيث يحد من تساقط الشعر عن طريق تقليل نسبة هرمون DHT حتى أن البعض استعادة نمو شعرة مع الوقت وبشكل عام يعتبر أفضل تأثيراً من مادة المينوكسيديل غير أنه كذلك يفقد تأثيره بمجرد التوقف عن أستخدامه وجدير بالذكر أن الحوامل لايمكنهن استخدام هذة الأدوية لما تسببه من أضرار للجنين.

خطورة استخدام الشعر المستعار

المستعار لم تعد مشكلة هذة الأيام، فهناك العديد من هذة المنتجات تختلف فى ألوانها وأشكالها وأيضا مادة تصنيعها، وقد يستغرق الأمر فترة للحصول على مايناسب وجهك ونوع شعرك إلى جانب أنه من المهم أن تعلم أن الشعر المستعار يحتاج لأهتمام دائماً حتى يبدو فى أفضل حالة.

زراعة الشعر

يستخدم الشعر من جوانب ومؤخرة الرأس ويتم زراعته فى مقدمة الرأس لاضفاء المظهر الطبيعى قدر الإمكان، وهذة الطريقة مكلفة جداً بالطبع وتحتاج أكثر من جلسة وبعد شهرين يسقط معظم الشعر المزروع ولكن ينمو بدلاً منه شعر جديد وفى خلال 6 أشهر يتخذ الشعر شكل طبيعى مقبول.

الارشادات العامة بخصوص اخفاء عيوب تساقط الشعر

تتضمن استخدام مستحضرات معينة تجعل كثافة الشعر اكبر وتظهره بشكل أفضل الى جانب اختيار القصات المناسبة لشكل الوجه وحالة الشعر قدر الامكان وبالتأكيد الحفاظ على الغذاء الصحى والتعامل بشكل جيد مع الشعر من حيث التصفيف والنظافة والعناية.

كن إيجابيا

وعلى كل حال فإن فقدان شعرك ليس شيئاً تتوقف عندة الحياة فهناك العديد من المشاهير الذين يفقدون شعورهم وهم فى أحسن حال، اختار النمط والشكل المناسب لمظهرك، استعن بنصائح من الأخرين وتذكر أنه مازال لديك الكثير .