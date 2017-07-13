 ارتفاع جنوني للأسعار في قطر.. بعضها قفز 10 أضعاف | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

ارتفاع جنوني للأسعار في قطر.. بعضها قفز 10 أضعاف “الجوازات”: إيقاف الخدمات لا يمنع السفر ما لا تعرفه عن تساقط الشعر عند الرجال.. أسبابه والحلول عمليات أمريكية داخل الرقة معقل تنظيم داعش شمال سوريا اللاجئون السوريون في تركيا .. أوضاع صادمة وأجور متدنية وعبارات استفزازية ضدهم للرجال والنساء .. وظائف شاغرة في جامعة الملك فيصل إليك 6 أطعمة تحمي من مرض الزهايمر.. تعرف عليها الشاعر إياد الحكمي يصدح شعراً بأدبي جدة تراجع معدل البطالة في بريطانيا إلى أقل مستوى له منذ 42 عاما الأمين العام لجامعة الدول العربية ينوه بما تقدمه المملكة من دعم مستمر للقضاء على الكوليرا في اليمن تعليم الرياض يستعد لاستقبال طلابنا “سفراء العزم ” من ظهران الجنوب أهدى نسخته الأولى لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان يدشن كتابه “الخيال الممكن”

ارتفاع جنوني للأسعار في قطر.. بعضها قفز 10 أضعاف

ارتفاع جنوني للأسعار في قطر.. بعضها قفز 10 أضعاف
المناطق - وكالات

مع استمرار المقاطعة الخليجية العربية لقطر، بات الطريق مسدوداً في وجهها من كل النواحي، ما دعاها إلى البحث عن حلول وقتية للتعامل مع أزمتها.

واختارت الدوحة الاتكاء على المقيمين لتجاوز المأزق الذي ورطت نفسها به، فرفعت الأسعار بشكل جنوني وأصبحت تكاليف المعيشة تفوق طاقة سكان البلد.

فقد تضاعف ثمن بعض المواد لا سيما الغذائية بشكل غير معقول وصل أحياناً إلى 10 أضعاف السعر ما قبل المقاطعة.

الغلاء لم يقتصر على المواد الغذائية، فبالنسبة للمغتربين على وجه الخصوص يواجهون صعوبة في ارتفاع أسعار التذاكر، فبعد الحظر الجوي الذي فرضته دول المقاطعة على قطر أصبح من الضروري على المسافرين الانتقال إلى بلد ثالث ليستطيعوا الوصول إلى بلدانهم وهو أمر زاد تكاليف السفر بشكل عام.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني في كل من السعودية والبحرين والإمارات أعلنت أن الحظر الجوي المفروض على قطر يشمل شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة فيها.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>