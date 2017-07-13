الكاتيل تطلق هاتف A5 LED الأول من نوعه بغطاء خلفي تفاعلي

أعلنت شركة ألكاتيل Alcatel عن إطلاق هاتفها الجديد A5 LED في الأسواق الإماراتية، وهو الهاتف الأول من نوعه على مستوى العالم بغطاء خلفي تفاعلي بتقنية LED والذي قالت إنها “يتيح من خلال تطبيق enjoy.now تجربةً مبتكرة وفريدة للأجيال الشابة”.

وبهذه المناسبة، قال روديجر أُودينباخ، نائب رئيس ألكاتيل الشرق الأوسط وأفريقيا: “مع إطلاق هاتف A5 LED، تتيح ألكاتيل لعملائها المزيد من المزايا الممتعة، مثل الإخطارات المضيئة والأنماط المميزة للغطاء الخلفي بتقنية LED والتي يمكنك تصميمها بنفسك، إضافة إلى تعزيز تجربة الوسائط المتعددة والمزيد من الطرق المبتكرة لالتقاط صور السيلفي ومشاركتها، مما يمثل هاتفًا مثاليًا للعملاء الباحثين عن الترفيه والتعبير عن شخصيتهم بطريقة متميزة وممتعة” بحسب ما ذكرت “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

وتقول الشركة إن هاتف A5 LED هو “هاتفٌ شبابي مفعم بالإثارة والتجارب التفاعلية الفريدة، ويتيح لك القدرة على التعبير عن شخصيتك المتميزة في الهواتف الذكية عبر إضاءة LED الملونة على الغطاء الخلفي للجهاز”.

ويوفر الهاتف عددًا من المزايا بما في ذلك التعرّف على الإخطارات عبر لون الإضاءة على الغطاء الخلفي للجهاز وذلك من خلال تخصيص الإضاءة بلون مميز لكل نوع منها مثل المكالمات والرسائل وإشعارات وسائط التواصل الاجتماعي.

كما يأتي A5 LED ليتيح للمستخدمين التعبير عن تميزهم بتصميم أنماط مبتكرة من الألوان على الغطاء الخلفي للهاتف، وشكّل النمط العام للهاتف بألوان مخصصة يمكنك التقاطها عبر تطبيق التقاط الألوان من الكاميرا Color Catcher 2.0، ما يتيح للمستخدمين القدرة على اختيار اللون الذي يحبونه وتخصيص النمط العام للهاتف مع أضواء LED أيضًا.

وفيما يتعلق بباقي المواصفات، يقدم الهاتف شاشة IPS بقياس 5.2 بوصات وبدقة 1280×720 بكسلًا، إضافة إلى ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 3 جيجابايتات، و 16 جيجابايتًا من مساحة التخزين الداخلية.

ويضم A5 LED معالجًا ثماني النوى بتردد 1.5 هرتز، وبطارية بسعة 2,800 ميلي أمبير/ساعة. ويملك الجهاز كاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسلًا مع فتحة عدسة f/2.0، وأخرى أمامية 5 ميجابكسلات.