 جزيرة في أمريكا للبيع مع 3 منازل بأقل من 8 ملايين دولار ! | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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جزيرة في أمريكا للبيع مع 3 منازل بأقل من 8 ملايين دولار !

جزيرة في أمريكا للبيع مع 3 منازل بأقل من 8 ملايين دولار !
المناطق - وكالات

اسمها “جزيرة الأمل” ومساحتها تزيد عن 348 ألف متر مربع، وفيها منزلان للضيوف، وثالث رئيسي من 3 غرف نوم وصالون كبير ومطبخ و6 حمامات، مساحته 1049 مترا مربعا.

مالك Hope Island اشتراها في 1993 بمبلغ مليون و300 ألف دولار، وهو الأمريكي من أصل يوناني John Cacoulidis الذي بنى فيها حظيرة للماشية، تضم الآن عددا من الخيول مع أقفاص للدجاج والبط والأوز.

كما في الجزيرة التي يطلب كاكوليدس 7 ملايين و950 ألف دولار ثمنا لها، ومرسى للمراكب، وهي تقع عند ساحل اسمه Casco Bay في ولاية Maine الأميركية، والوصول إليها بمركب ما من جزيرة Portland القريبة، لا يحتاج أكثر من 25 دقيقة، طبقا لما تذكره وكالة LandVest العقارية الأميركية، التي كلفها كاكوليدس ببيعها بعد وفاة زوجته بعمر 89 العام الماضي.

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