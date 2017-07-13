 صهر أردوغان سيزور إسرائيل لتوقيع اتفاق حول خط نقل الغاز | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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صهر أردوغان سيزور إسرائيل لتوقيع اتفاق حول خط نقل الغاز

صهر أردوغان سيزور إسرائيل لتوقيع اتفاق حول خط نقل الغاز
المناطق - وكالات

أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال ستينيتز، في اسطنبول، أن نظيره التركي براءات البيرق (صهر الرئيس رجب طيب أردوغان والمقرب كثيرا منه) سيزور إسرائيل قبل نهاية العام .

وذكر أن هدف الزيارة هو إبرام اتفاق بين الدولتين، حول مد خط لنقل الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى تركيا.

ويعتبر المراقبون أن زيارة زوج ابنة أردوغان هذه ستكون خطوة دبلوماسية مهمة تتخذها أنقرة، ومن المعروف أن مناقشة موضوع خط الغاز من جانب الطرفين بدأت في يونيو 2016 بعد تسوية الخلاف بينهما.

ولم الوزير الإسرائيلي إن الزيارة ستجري في غضون الأشهر المقبلة، دون أن يحدد موعدا دقيقا لها.

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