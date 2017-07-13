أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب “الزهراني”

نقل الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، اليوم، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده حفظهما الله – لأسرة وذوي شهيد الواجب العريف عادل بن رجب الزهراني الذي استشهد خلال تأديته واجب الدفاع عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وعبَّر أمير منطقة الباحة خلال زيارته لأسرة وذوي الشهيد في منزلهم بمحافظة المندق عن خالص العزاء والمواساة في فقيدهم، مبيناً أن الشهيد نال الشهادة بإذن الله وهو يدافع عن الدين والوطن.

وأكد أن ما يقوم به جنودنا البواسل في مختلف مواقعهم من واجب ديني ووطني وبطولي كبير في الدفاع عن أرض هذه البلاد المباركة أرض الحرمين الشريفين هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن ، سائلاً الله -عز وجل- للشهيد الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانبهم، أعرب ذوو الشهيد “الزهراني” عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة, ولأمير منطقة الباحة عَلَى تعزيتهم ومواساتهم في فقيدهم ، مؤكدين الاهتمام الدائم لحكومة خادم الحرمين الشريفين بأبنائها في كل مكان، مشيرين إلى أن ابنهم استشهد في ميدان العز والكرامة للدفاع عن هذا الوطن الغالي وأنهم جميعاً فداء للدين ثم للمليك والوطن.