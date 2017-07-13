الدفاع المدني بجازان ينهي المرحلة الأولى والثانية من خطة الإشراف الوقائي

انهت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المرحلة الاولى والثانية من خطة الاشراف الوقائي لشهر رمضان المبارك وعيد الفطر وفصل الصيف لهذا العام ١٤٣٨ مع استمرار تنفيذ الخطة للانتهاء من المرحلة الثالثة والأخيره وهي فصل الصيف .

واوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة جازان اللواء علي محمد العمري ان دوريات ومفتشي السلامه بالمنطقة وفي جميع المحافظات خلال شهر رمضان وأيام العيد والتي تعتبر المرحلة الاولى والثانية من الخطه بالكشف على عدد (٨١٧٦) منشأه مختلفة النشاط وذلك بهدف التأكد من تطبيق وسائل السلامة في جميع المنشآت والتي تكفل حماية الارواح والممتلكات كما تم الكشف على جميع مواقع إطلاق الالعاب النارية قبل الاحتفال بعيد الفطر السعيد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتأكد من جميع متطلبات السلامة في موقع اطلاقها بالكورنيش الشمالي بمدينة جازان مع تواجد دوريات الاشراف الوقائي وفرق دفاع مدني بتلك المواقع للتأكد من سلامة جميع المتنزهين والحضور للتمتع بهذه الالعاب النارية والتي استمرت لمدة (٣) ايام .

وبين انه من خلال الجولات التفتيشية على جميع المواقع الخاضعة للاشراف الوقائي تم رصد عدد من المواقع التي تخالف انظمة السلامة حيث تم إغلاق بعض المنشآت اغلاقاً جزئيا او كلياً وضبط مخالفات لعدد (١٠٣) منشأة مختلفة النشاط وذلك لكونها تشكل خطورة (حالةّ) تستوجب الاغلاق وتم اتخاذ هذا الاجراء للتأكد من تطبيق تلك المنشآت لاشتراطات السلامه التي تكفل حماية الارواح والممتلكات ولن نتساهل في تطبيق الانظمة والعقوبات على المنشآت المخالفة واما بالنسبة للمنشآت التي بها ملاحظات بسيطة تم توجيه انذار لها لتعديل تلك الملاحظات.

وأشار اللواء العمري انه خلال الجولات التفتيشية تم العمل على تدريب العاملين في المواقع التي شملتها عمليات التفتيش الوقائي على كيفية استخدام مطفيات الحريق وانظمة الوقاية والانذار من الحريق وطرق التصرف السليمة في الحوادث وتوعيتهم بالأخطار المحيطة .

مبينا الى ان حملات التفتيش الوقائي مستمره في الميدان من قبل دوريات ومفتشي السلامه لتطبيق المرحلة الاخيرة من الخطة وهي فصل الصيف للتأكد من توفر اشتراطات السلامة بها وتطبيقها لانظمة ولوائح الدفاع المدني وذلك لتحقيق الاهداف وفق الخطة الزمنية الموضوعة ولرفع مستوى الوقاية من الاخطار في جميع المواقع التي تخضع لإشراف الدفاع المدني.