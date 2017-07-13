خالد بن سلطان يدشن التوسعة الجديدة لمدينة سلطان للخدمات الإنسانية

دشن صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس أمناء مؤسسة سلطان بن عبد العزيز آل سعود الخيرية مساء اليوم، التوسعة الجديدة بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية، حيث قام سموه بافتتاح المبنيين 6 و7 اللذين يعدان إضافة للخدمات التي تقدمها المدينة على صعيد الرعاية العلاجية للمرضى.

وعبر الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية الدكتور عبدالله بن حمد بن زرعة في كلمته خلال الحفل الذي أقيم بهذه المناسبة عن سعادته بتشريف سمو الأمير خالد بن سلطان في حفل افتتاح توسعة مدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية التي تعد أحد أهم المراكز الطبية وأكبرها على المستويين المحلي والعالمي، وأكثرها تقنية وتطوراً، وأغناها بالكفاءات المتخصصة في مجال التأهيل الطبي.

وبين الدكتور ابن زرعة أن هذه المدينة استطاعت أن تساهم بشكل كبير في الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى؛ امتدادا للجهود الكبيرة المقدمة في المجال الصحي من قبل وزارة الصحة وغيرها من القطاعات الصحية، “فهي قطعت مراحل متقدمة في مجال التأهيل الطبي والجراحة من خلال تطبيقها لأعلى معايير الجودة العالمية المعتمدة من قبل الهيئة الدولية المشتركة (JCI) وهيئة اعتماد مرافق التأهيل (CARF)، ومجلس ضمان الجودة السعودي وتوفير الرعاية القائمة على البراهين. كما أضافت معايير جديدة للرعاية تلبي الاحتياجات الخاصة لمرضاها”، مشيداً بحصول المدينة مؤخرا على الاعتماد العالي لأنظمة المعلومات HIMMS بالإضافة إلى حصول مركز سلطان بن عبدالعزيز التخصصي للأطراف الصناعية على شهادة ISO.

وأفاد بأن “المدينة تمكنت -بفضل الله- من تحقيق العديد من الإنجازات والشراكات المحلية والدولية، أهمها الشراكة التكاملية والاستراتيجية مع وزارة الصحة. وكان من النتائج المباركة لهذه الشراكة الاستراتيجية مع الوزارة تحقيق توطين المعرفة واستقطاب الخبرات العالمية لتقديم الرعاية الطبية للمرضى في وطنهم، والتخفيف من معاناة المرضى الذين يعانون من آلام المرض وآلام الغربة عن أسرهم ووطنهم، بالإضافة إلى توفير مليارات الريالات من النفقات التي كانت تتحملها الدولة بسبب علاج المرضى خارج الوطن”.

وأشار إلى أن “المدينة استطاعت أن ترفع القدرة الاستيعابية إلى 511 سريراً بنسبة زيادة تقدر بـ 11 في المئة لتقدم المدينة خدماتها في كل برامج التأهيل الطبي بأعلى مستويات من الجودة وفق المعايير الدولية”.

يذكر أن التوسعة الجديدة بمدينة سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية تضمنت برنامج التأهيل الطبي العام الذي يقدم خدماته للرجال من عمر 14 سنة، والرعاية المتخصصة والمستمرة للأشخاص المصابين. كما يركز البرنامج على العلاج المكثف للتقليل أو الحد من الإعاقة المرتبطة بالمرض من خلال فريق متمكن ومتخصص بالإضافة الى استخدام أحدث التقنيات الطبية.

وقد استحدثت التوسعة الجديدة برنامج تأهيل مرضى التقرحات السريرية الذي يقدم خدماته للرجال والنساء من عمر 14 سنة، ويركز على علاج التقرحات السريرية ومساعدة المريض على تفادي ظهورها مرة أخرى، ومتابعة حالة المريض بشكل يومي من خلال فريق متخصص لتحفيز التئام الجروح ليستطيع المريض العودة إلى الممارسة حياته بشكل أفضل.

بعد ذلك تجول الأمير خالد بن سلطان في التوسعة الجديدة، وزار المرضى المنومين، واطلع على المشروعات المقامة في المدينة، واستمع إلى شرح عن المشروعات التي ستقدم بالمستقبل.