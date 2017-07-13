 خبراء: “واتس آب” و”تويتر” يقدمان حماية سيئة للبيانات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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خبراء: “واتس آب” و”تويتر” يقدمان حماية سيئة للبيانات

خبراء: “واتس آب” و”تويتر” يقدمان حماية سيئة للبيانات
المناطق - الرياض

قدم خبراء من مؤسسة الجبهة الإلكترونية “EFF” المعنية بالحقوق الرقمية مؤخرا تقريرهم السنوي، والذي يقيم جاهزية الشركات التكنولوجية الكبرى لحماية بيانات المستخدمين.

ووفقا للتقرير فقد “حصل كل من واتس آب وتويتر وAmazon على تقييمات سيئة بالنسبة لحماية بيانات المستخدمين، في حين حصد كل من Adobe وDropbox على تقييم 5/5″.

كما أوضح التقرير أن “مخدمات Verizon وAT&T وT-Mobile الرقمية الأمريكية لا تقدم، تقريبا، أية حماية لبيانات مستخدميها من تجسس السلطات. وبرمجيات واتس آب وتويتر وAmazon وAirbnb حصلت على 2 أو 3 درجات من أصل 5 في تقيم حماية البيانات”.

وحول هذا الموضوع قال الخبراء في EFF إن “الشيء السيء هو أن هذه الشركات لا تعلم مستخدميها بطلبات السلطات التي تتعلق بخصوصية البيانات، والمثير للدهشة أن واتس آب وAmazon حصدتا درجات غير مرضية بالنسبة لحماية بيانات المستخدمين”.

ويذكر أن شركات كـ آبل وغوغل وفيسبوك ومايكروسوفت حصلت، وفقا لتقرير “EFF” الأخير، على درجة 4/5 بالنسبة لحماية بيانات المستخدمين.

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