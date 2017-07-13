 النفط يرتفع بعد تراجع المخزون الأمريكي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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النفط يرتفع بعد تراجع المخزون الأمريكي

النفط يرتفع بعد تراجع المخزون الأمريكي
رويترز

أفادت رويترز بارتفاع العقود الآجلة للنفط، لتحافظ على بعض مكاسبها السابقة، بعد تقرير أظهر انخفاض مخزونات الخام الأميركية، لكن بيانات تشير إلى طلب ضعيف على البنزين خفف تأثر ذلك.
وانخفضت مخزونات الولايات المتحدة من الخام 7.6 مليون برميل الأسبوع الماضي، في أكبر تراجع أسبوعي لها خلال عشرة أشهر.  حسب ماذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وتراجعت مخزونات البنزين الأميركية 1.6 مليون برميل، بينما توقع المحللون ارتفاعها 1.1 مليون برميل،  لكنها تظل هي الأخرى عند النصف الأعلى من متوسط النطاق.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا، بما يعادل 0.5  في المائة، ليتحدد سعر التسوية عند 47.74 دولار للبرميل،  وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 45 سنتا أو واحدا في المائة، ليغلق عند 45.49 دولار.

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