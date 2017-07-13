شكري: الرباعية أكدت لتيلرسون تمسكها بمطالبها من قطر

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، في الاجتماع الوزاري الرباعي الذي ضمه ونظراءه من السعودية والإمارات والبحرين إلى وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في جدة، على ضرورة توقف قطر عن دعم الإرهاب، مشدداً على تمسك الدول العربية بمطالبها.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن “الاجتماع تناول الأبعاد المختلفة للأزمة مع قطر واستعرض كافة التطورات الأخيرة الخاصة بها، حيث أعاد وزير الخارجية طرح شواغل مصر حيال موقف قطر الداعم للإرهاب، مؤكداً تمسك مصر بالمطالب التي قدمتها الدول العربية الأربع لقطر”.

وأكد شكري خلال الاجتماع على أن التوصل الى تسوية لهذه الأزمة يظل رهنا بتفاعل الدوحة الإيجابي مع هذه المطالَب وتوقفها عن دعم الاٍرهاب والجماعات الإرهابية.

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أوضح أن مشاركة مصر فى هذا الاجتماع إلى جانب الدول العربية الأخرى تأتي في إطار العلاقات الخاصة التي تربط كافة هذه الدول بالولايات المتحدة، كما وفي إطار ما تم تناوله خلال قمة الرياض واتصالا بالجهد الأميركي للقضاء على الإرهاب.