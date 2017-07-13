 داني ألفيش ينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

داني ألفيش ينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان البحث عن موقف السيارة.. قد يكلف مليارات! رسميًا.. المغربي سعد لكرو نصراوي لمدة موسم شكري: الرباعية أكدت لتيلرسون تمسكها بمطالبها من قطر النفط يرتفع بعد تراجع المخزون الأمريكي تركيا.. حريق هائل وانفجارات ذخائر داخل ثكنة عسكرية خبراء: “واتس آب” و”تويتر” يقدمان حماية سيئة للبيانات زلزال قبالة كوريا الشمالية والبنتاغون ينفي أن يكون تجربة نووية خالد بن سلطان يدشن التوسعة الجديدة لمدينة سلطان للخدمات الإنسانية الدفاع المدني بجازان ينهي المرحلة الأولى والثانية من خطة الإشراف الوقائي أمير الباحة ينقل تعازي القيادة لذوي شهيد الواجب “الزهراني” صهر أردوغان سيزور إسرائيل لتوقيع اتفاق حول خط نقل الغاز

داني ألفيش ينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان

داني ألفيش ينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان
رويترز

أكمل داني ألفيش، إجراءات انتقاله المفاجئ إلى باريس سان جيرمان، بعدما أعلن النادي المنافس في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عن إتمام الصفقة اليوم الأربعاء.

وقال البرازيلي ألفيش (34 عاما) بعد توقيعه على عقد لمدة عامين عقب انتهاء تعاقده مع يوفنتوس: “أنا في غاية السعادة للانضمام إلى باريس سان جيرمان”.

وأضاف الظهير الأيمن: “تابعت في السنوات الماضية تطورا هائلا للنادي وبات واحدا من أقوى فرق أوروبا، ومن المثير أن أكون جزءا من مشروعه الكبير”.

وارتبط اسم ألفيش بالانتقال إلى مانشستر سيتي الانجليزي الذي يقوده بيب غوارديولا مدربه السابق في برشلونة.

وأمضى ألفيش 4 سنوات تحت قيادة غوارديولا في إسبانيا وفاز بدوري أبطال أوروبا مرتين في هذه الفترة لكن لم يكتب لهما اللقاء مجددا.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>