 ترامب: كنت صارما جدا في محادثاتي مع بوتين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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ترامب: كنت صارما جدا في محادثاتي مع بوتين

ترامب: كنت صارما جدا في محادثاتي مع بوتين
رويترز

تكلم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طبيعة محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال قمة العشرين في هامبورغ الألمانية الأسبوع الماضي، ووصفها بالصارمة.

وقال ترامب، في حوار مع وكالة “رويترز” نشرته اليوم الخميس 13 يوليو/تموز: “كنت صارما جدا في محادثاتي مع بوتين”، مؤكدا أن العلاقات بينهما “مهمة جدا، ويمكنها أن تنقذ حياة الكثيرين، مثلا بفضل الهدنة (في سوريا)”.

كما تطرق ترامب إلى المزاعم حول تدخل موسكو في الانتخابات الأمريكية، قائلا: “كان بودي أن أسأل بوتين هل فعلا ساندني”.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أنه اتخذ خطوات عدة لا يمكن أن تعجب موسكو، بعد تسلمه الرئاسة، فقال: “انظروا ماذا فعلت. أسعار النفط انخفضت. نصدّر الغاز المسال إلى بولندا، وهذا ما لا يريده بوتين”.

وأضاف أن واشنطن عززت ميزانية وزارة الدفاع بـ 56 مليار دولار، قائلا: “كل هذا لا يريده بوتين، فلماذا يمكنه أن يساندني”؟

وكان الرئيس الأمريكي قد وصف لقاءه الأول الذي جمعه بنظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش قمة الـ”20″ والذي استغرق أكثر من ساعتين، بـ”الرائع”.

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