 بقعة شمسية عملاقة تهدد الاتصالات على الأرض | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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بقعة شمسية عملاقة تهدد الاتصالات على الأرض

بقعة شمسية عملاقة تهدد الاتصالات على الأرض
المناطق - وكالات

ظهرت بقعة عملاقة على سطح الشمس تواجه الأرض مباشرة، أثارت مخاوف مما يمكن أن تسببه من آثار سلبية على كوكبنا.

وقدرت إدارة الفضاء الأميركية (ناسا) عرض البقعة بنحو 120 ألف كيلومترا، مما يسمح برؤيتها بشكل واضح من كوكب الأرض.

وحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، حذر خبراء الفضاء من البقعة الكبيرة بدرجة كافية لإنتاج وهج شمسي من النوع “إم”، يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بموجات الراديو وقطع اتصالات الأقمار الصناعية والتسبب بعواصف إشعاعية.

ولاحظ مرصد تابع لـ”ناسا” يختص بمراقبة الشمس، وجود البقعة الأسبوع الماضي.

وتظهر البقع الشمسية بشكل متكرر على الشمس وتبدو بلون أكثر دكانة، وهي مناطق من المجالات المغناطيسية المكثفة والمعقدة، وعندما تتحرر طاقتها تتسبب في وهج شمسي ضخم يمكن أن يؤثر على الأرض.

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