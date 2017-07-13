 محافظ بقعاء ومدير عمل حائل يدشنان خدمات ضمان بقعاء النسوي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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محافظ بقعاء ومدير عمل حائل يدشنان خدمات ضمان بقعاء النسوي

محافظ بقعاء ومدير عمل حائل يدشنان خدمات ضمان بقعاء النسوي
المناطق - حائل
بحضور محافظ بقعاء الاستاذ سعد بن مبارك التركي افتتح بمعيّة مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بحائل الاستاذ فريح بن محمد العياد مكتب الضمان الاجتماعي النسوي بالمحافظة بحضور مدير الضمان بالمنطقة الاستاذ خالد العامر ومدير مركز التنمية الاجتماعية الاستاذ سعد الصعب.
وشملت جولة العياد في بقعاء زيارة رئيس لجنة التنمية الاجتماعية ببقعاء، ومتابعة سير العمل في الوقف الخيري للجنة بقعاء وافتتاح وحدة الضمان النسوي.
وحضر العياد الحفل الختامي للجنة التنمية الاجتماعية ببقعاء، مثمناً جهود منسوبي لجنة التنمية وبرامجها المستمرة والتي تشرف عليها.

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