حضور وفد اعلامي وثقافي أردني لفعاليات سوق عكاظ في الطائف

يغادر وفد اعلامي أردني إلى المملكة العربية السعودية اليوم وذلك لحضور فعاليات سوق عكاظ بدعوة من اللجنة المنظمة للسوق وبالتنسيق مع سفارة خادم الحرمين الشريفين في المملكة الأردنية الهاشمية؛ لحضور الفعاليات لهذا العام والذي يقام في محافظة الطائف تحت عنوان “عيش مسيرة عكاظ” من تاريخ 18-28 شوال 1438هـ الموافق 12 -22 يوليو 2017م حيث يضم الوفد الدكتور خالد الشقران مدير مركز الرأي للدراسات والدكتور الصحفي صلاح العبّادي وحسين نشوان ناقد وفنان تشكيلي.

ويأتي هذا الوفد ضمن جهود السفارة لاطلاع الإعلاميين الأردنيين على الفعاليات المختلفة التي تقام في المملكة العربية السعودية بشكل مستمر؛ حيث يعدُّ سوق عكاظ أحد أقدم وأعرق أسواق العرب، كما انه يجسد أهميةً تاريخية ويعتبر فصلاً مهمَّاً من تاريخ العرب قبل الاسلام فقد كانت تُمثِّل تجمُّعاً اقتصادياً، واجتماعياً، وثقافياً.

وقال خالد الشقران “إن هذه الزيارة تأتي ضمن جهود سفارة المملكة العربية السعودية في المملكة الأردنية الهاشمية للتواصل مع الاعلاميين الأردنيين، وكذلك تمكينهم من معرفة الحراك الثقافي المتميز الذي تشهده المملكة العربية السعودية خاصة بإنجاح فعاليات السوق التاريخي وتمكين الإعلام العربي من تغطية فعالياته”.

كما نوه صلاح العبادي إلى أهمية هذه الزيارة التي يقوم بها الوفد وذلك؛ “للاطلاع على فعاليات هذه الدورة، والقيام بالتغطيات الصحفية لفعاليات السوق مؤكداً على حرصه في المشاركة ضمن الوفد ليقوم بدوره الإعلامي وتغطية فعاليات السوق لتكون التغطية الإعلامية على مستوى الحدث، ونقل فعالياته إلى المتابعين والمهتمين في الأردن”.

وأضاف حسين نشوان الى ان “اسم سوق عكاظ من الأسماء العربية القديمة التي كان لها الأثر الأكبر في دور وحدة الوجدان العربي كما انه يسهم في تنشيط الاقتصاد والتواصل بين القبائل العربية كما انها تجمع الثقافة العربية من خلال شعرائها ونقادها ومثقفيها في ذاك الوقت ويعاد سوق عكاظ اليوم بروح معاصرة تسترجع روح المكان واصداء الغائبين منذ عشرات العقود ليتحاوروا مع احفادهم، كما يعتبر السوق عنوان مهم لجمع الشمل العربي التي تحرص عليه المملكة العربية السعودية”.

ويشهد سوق عكاظ في دورته الحادية عشرة لهذا العام تنوعاً ثقافياً وتراثياً، حيث تتضمن فعالياته الخط العربي وعروض النحت على الصخور، وأنشطة الرسم التفاعلي، وعروض التصوير التاريخي، وجداريات سوق عكاظ، والرسم ثلاثي الأبعاد، والفن التشكيلي، ومعرض ألوان عكاظ وأيضاً فعاليات فتيان عكاظ والتي تشمل: مسرح أطفال عكاظ للمواهب، وفصيح عكاظ للأطفال لتعليم تاريخ اللغة العربية، وراوية عكاظ، وتاجر عكاظ، ومجلس فتيان عكاظ، ورسوم تفاعلية للأطفال.

كما يحتوي السوق على معرض ألوان عكاظ، الذي يقام على مساحة 200م ويعرض كافة الوجهات السياحية التي التقطتها عدسات المصورين، ويشارك فيه أكثر من 50 مصوراً، كما يتم تنظيم ورشة عمل بعنوان “تفاعل ألوان” تجمع الهواة بأحد مشاهير التصوير، بجانب صور الرحلات في مكتبة الصور السعودية.