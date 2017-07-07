بالصور .. وصول الشهيد” ماجد الوذيناني” ومواراة جثمانه في”سديرة الطائف”

وصل عصر أمس الأربعاء جثمان الشهيد الوكيل رقيب ماجد بن عوض بن شامان الوذيناني إلى مطار قاعدة الملك فهد الجوية وكان في استقباله الشيخ ناصر بن جفين شيخ شمل قبيلة الوذانين من عتيبة والعميد عبدالله القحطاني وأخوان الشهيد وأقاربه .

ثم نقل جثمانه الطاهره إلى مسقط رأسه بالسديرة جنوب شرق الطائف وقد أدو صلاة الميت على الشهيد بعد صلاة العصر بجامع السديرة يتقدمهم الشيخ ناصر بن جفين والعميد يحي بن عبدالرحمن العقيل مدير مرور الطائف والعميد عبدالله القحطاني والعقيد علي الشيباني مدير شعبة السير بمرور الطائف والرائد نائف القثامي مدير مخفر شرطة السديرة والأستاذ بندر الزلامي رئيس مركز السديرة وعدد من من ظباط وأفراد القوات المسلحة السعودية ووزارة الداخلية، والآلاف من المواطنين الذين شاركو أسرته في تشييعه ومواراته جثمانه الثرى .

وقد عبر شيخ قبيلة الوذانين عن فخر وأعتزاز الوطن بأستشهاد البطل ماجد الوذيناني أثناء تأديته بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي ،وأضاف كلنا قبيلة الوذانين كباراً وصغاراً دمائنا نبذلها فداء لهذا الوطن الغالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء في الفردوس الأعلى وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

“أضواء الوطن” التقت بأخوان شهيد الواجب “الوذيناني” بعد أداء الصلاة عليه وأكدو بحمد لله على قضاء الله وقدره وأن شقيقهم استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني مع زملائه وجميعنا فخورون بأستشهاده

مؤكدين أن ما قام به الشهيد في أرض المعركة زادهم فخراً لا سيما انه استشهد وهو يدافع عن أغلى ما يملكه الإنسان وهو الوطن مشيرين إلى أن استشهاده وسام فخر على صدره يبقى للأبد داعين الله عز وجل بالنصر على من أراد بهذا البلد سوءاً وأن يدخر المعتدين ويجعل كيدهم في نحورهم، وأن يديم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار لهذا البلاد.