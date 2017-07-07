 بالصور .. وصول الشهيد” ماجد الوذيناني” ومواراة جثمانه في”سديرة الطائف” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

بالصور .. وصول الشهيد” ماجد الوذيناني” ومواراة جثمانه في”سديرة الطائف” الجيش المصري يقتل 20 إرهابيا غربي رفح حضور وفد اعلامي وثقافي أردني لفعاليات سوق عكاظ في الطائف محافظ بقعاء ومدير عمل حائل يدشنان خدمات ضمان بقعاء النسوي محافظ الخرج يستقبل مدير شعبة المرور بقعة شمسية عملاقة تهدد الاتصالات على الأرض كيف يمكنك اكتشاف سرقة أجهزة الصراف الآلي لمعلومات بطاقتك ترامب: كنت صارما جدا في محادثاتي مع بوتين سلطان بن سلمان يدشن كتابه “الخيال الممكن” 12 قتيلاً في تفجير يستهدف مقراً لهيئة تحرير الشام بإدلب داني ألفيش ينضم إلى صفوف باريس سان جيرمان البحث عن موقف السيارة.. قد يكلف مليارات!

بالصور .. وصول الشهيد” ماجد الوذيناني” ومواراة جثمانه في”سديرة الطائف”

بالصور .. وصول الشهيد” ماجد الوذيناني” ومواراة جثمانه في”سديرة الطائف”
المناطق - الرياض

وصل عصر أمس الأربعاء جثمان الشهيد الوكيل رقيب ماجد بن عوض بن شامان الوذيناني إلى مطار قاعدة الملك فهد الجوية وكان في استقباله الشيخ ناصر بن جفين شيخ شمل قبيلة الوذانين من عتيبة والعميد عبدالله القحطاني وأخوان الشهيد وأقاربه .

ثم نقل جثمانه الطاهره إلى مسقط رأسه بالسديرة جنوب شرق الطائف وقد أدو صلاة الميت على الشهيد بعد صلاة العصر بجامع السديرة يتقدمهم الشيخ ناصر بن جفين والعميد يحي بن عبدالرحمن العقيل مدير مرور الطائف والعميد عبدالله القحطاني والعقيد علي الشيباني مدير شعبة السير بمرور الطائف والرائد نائف القثامي مدير مخفر شرطة السديرة والأستاذ بندر الزلامي رئيس مركز السديرة وعدد من من ظباط وأفراد القوات المسلحة السعودية ووزارة الداخلية، والآلاف من المواطنين الذين شاركو أسرته في تشييعه ومواراته جثمانه الثرى .

وقد عبر شيخ قبيلة الوذانين عن فخر وأعتزاز الوطن بأستشهاد البطل ماجد الوذيناني أثناء تأديته بواجبه في الدفاع عن دينه ووطنه في الحد الجنوبي ،وأضاف كلنا قبيلة الوذانين كباراً وصغاراً دمائنا نبذلها فداء لهذا الوطن الغالي تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء في الفردوس الأعلى وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

“أضواء الوطن” التقت بأخوان شهيد الواجب “الوذيناني” بعد أداء الصلاة عليه وأكدو بحمد لله على قضاء الله وقدره وأن شقيقهم استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني مع زملائه وجميعنا فخورون بأستشهاده

مؤكدين أن ما قام به الشهيد في أرض المعركة زادهم فخراً لا سيما انه استشهد وهو يدافع عن أغلى ما يملكه الإنسان وهو الوطن مشيرين إلى أن استشهاده وسام فخر على صدره يبقى للأبد داعين الله عز وجل بالنصر على من أراد بهذا البلد سوءاً وأن يدخر المعتدين ويجعل كيدهم في نحورهم، وأن يديم الأمن والأمان والرخاء والاستقرار لهذا البلاد.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>