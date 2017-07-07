شاهد.. خالد الفيصل وسلطان بن سلمان يؤدون العرضة في حفل افتتاح سوق عكاظ

شهد حفل افتتاح الدورة الـ11 لسوق عكاظ، مشاركة كل من أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ورئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان، مع جمهور الحفل أثناء إذاعة شيلة وطنية.

وظهر الأميران خالد الفيصل وسلطان بن سلمان وهما يتراقصان على كلمات الشيلة ومن خلفهما الجمهور الذي أظهر حماساً وهو يحمل أعلام المملكة، وزاد تفاعل الجميع مع عرض صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

يذكر أن أمير منطقة مكة المكرمة افتتح مساء أمس (الأربعاء) الدورة الـ11 لسوق عكاظ تحت شعار “عكاظ إبداع يتجدد”، بإشراف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وكان ذلك بحضور وزير الثقافة والإعلام عواد العواد والأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، ووزير الثقافة الجزائري ووزير السياحة العماني.