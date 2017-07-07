 محافظ الخفجي ورئيس بلديتها يتفقدان مركزي أبرق الكبريت و السفانية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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محافظ الخفجي ورئيس بلديتها يتفقدان مركزي أبرق الكبريت و السفانية

محافظ الخفجي ورئيس بلديتها يتفقدان مركزي أبرق الكبريت و السفانية
المناطق - سطام الفروان
قام سعادة محافظ الخفجي المكلف الاستاذ محمد بن سلطان الهزاع ويرافقه المهندس محمد بن حزام الحميداني رئيس بلدية الخفجي يوم أمس الأربعاء بجولة تفقدية شملت مركزي أبرق الكبريت والسفانية التابعين لمحافظة الخفجي، وكان في استقبالها رئيس مركز أبرق الكبريت الأستاذ فاحس الدهمشي حيث أستعرض لهما أهم الاحتياجات الأساسية مثل أعمال النظافة و الإنارة وإزاحة الرمال المتحركة على الشوارع الداخلية و الخارجية للمركز، ثم قاموا بجولة ميدانية ألتقو من خلالها بعدد من اهالي المركز الذين ثمنو هذه الزيارة موضحين بعض الخدمات التي تلزم المركز من خدمات بلدية وغيرها.
ثم توجهوا إلى مركز السفانية حيث كان في أستقبالهم رئيس مركز السفانية الأستاذ عبدالله العجمي والذي بدوره أستعرض أهم المتطلبات و بمشاركة و حضور بعض الأهالي.
وفي ختام الجولة قال محافظ الخفجي بأن ولاة الأمر حفظهم الله و رعاهم حريصين أشد الحرص على تقديم كافة الخدمات للمواطنين ولهذا حضرنا بينكم اليوم لنسمع منكم احتياجاتكم، ومن جهة أخرى قال رئيس البلدية بأن حضورهم اليوم هو واجب عليهم و أننا لم نوضع في هذا الموقع إلا من أجل خدمتكم مشددا على أن المواطن هو شريك في التنمية من ناحية الحفاظ على الممتلكات العامة، ودعا جميع المواطنين بضرورة الابلاغ فوراً و الاتصال على هاتف (940 بلاغات) التابع لأمانة المنطقة الشرقية، في حالة وجود أي مخالفة.

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