الهيئة الملكية بالجبيل … تجاوب سريع واحترافي مع مستفيديها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)

واكبت الهيئة الملكية بالجبيل التقنية الحديثة وذلك في تفعيل منظومة الحكومة الالكترونية والاستفادة من كافة الخدمات الالكترونية الحديثة في عصرنا الحالي من خلال إنشاء معرف رسمي بموقع وسائل التواصل الاجتماعي ( تويتر)@pr_rc_jubail والذي من خلاله فتحت قنوات اتصالتشهد تفاعلا كبيراً من قبل القائمين على الحساب والمتابعينلتلقى الملاحظات والشكاوي والتعامل والتجاوب معها بصورة سريعة للارتقاء بشكل احترافي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين بمدينة الجبيل الصناعية حيث يعتبر ( تويتر) من أبرز منصات التواصل الاجتماعي.

فقد كسر حساب الهيئة الملكية بالجبيل في تويتر حاجز (125) آلف متابع نظراً لخدماته التفاعلية والرد على الاستفسارات التي ترد من المستفيدين بسرعة فائقة ونشر رؤية الهيئة الملكية بالجبيل ورسالتها وأهدافها الاقتصادية والتنموية والاستثمارية وبث أخبارها وفعالياتها وانجازاتها ومبادراتها وتحقيق رضى جمهورها بالإضافة إلى تحويل الاستفسارات إلى الحسابات الفرعية بالقطاعات المختلفة بالهيئة الملكية ومتابعتها لتقديم خدمة بجودة متكاملة. وكذلك تحويل الشكاوى فيما يتعلق بمشاكل الصيانة إلى هاتف مركز الاتصال الموحد للتشغيل والصيانة 3425000 الذي يعمل على مدار 24 ساعة.

من جانبه ذكر الأستاذ فيصل الظفيري مدير ادارة العلاقات العامة بالهيئة الملكية بالجبيل ان حساب الهيئة الملكية بالجبيل على منصة الاعلام الاجتماعي الشهيرة توتير يدار من قبل فريق متخصص في ادارة العلاقات العامة يتابع بشكل مستمر تعليقات وتغريدات المتابعين والرد عليها. كم أشار الظفيري إلى ان حساب الهيئة الملكية بالجبيل يتكامل مع حسابات الشركات الصناعية والجهات الحكومية الخدمية في مدينة الجبيل الصناعية ومحافظة الجبيل في مساندتها لنشر فعالياتها وتحويل الاستفسارات الخاصة بها إلى المعنيين بهذه الحسابات.