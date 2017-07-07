 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده
المناطق_واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
وأشاد ـ أيده الله ـ بالعلاقات المتميزة التي تربط بين البلدين الصديقين، التي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.
وأعرب سمو ولي العهد عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الفرنسية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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