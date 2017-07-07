 جامعة القصيم تحدد موعد القبول بالدبلوم العام للتربية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

احدث الأخبار

جامعة القصيم تحدد موعد القبول بالدبلوم العام للتربية القصاص من مواطن قتل آخر طعناً بالسكين إثر مضاربة جماعية في الدمام 427 مستفيد من خدمات الطب المنزلي بتبوك خلال إجازة العيد مبيعات الحواسيب الشخصية تستمر في التراجع نيويورك تعلن الحرب على الجرذان بخطة حجمها 32 مليون دولار خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس فرنسا بذكرى اليوم الوطني لبلاده شرطة جدة تطيح بمواطنين اثنين ووافد أقروا بتكسير زجاج السيارات لسرقتها القصاص من مواطن قتل آخر بالرياض وزير الخارجية الأمريكي يعود إلى الدوحة مجددًا بعد رفض الدول الأربعة للحلول المؤقتة مع قطر بالفيديو ملثمون مسلحون يسطون على صيدلية بمحافظة الخرج أمانة الشرقية: اطلاق تحديث منظومة التعاملات الالكترونية للشؤون الادارية والمالية الهيئة الملكية بالجبيل … تجاوب سريع واحترافي مع مستفيديها عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)

جامعة القصيم تحدد موعد القبول بالدبلوم العام للتربية

جامعة القصيم تحدد موعد القبول بالدبلوم العام للتربية
المناطق_بريدة
أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب القبول في الدبلوم العام للتربية بكلية التربية بالجامعة، للعام الجامعي 1438/1439هـ ، وذلك في الفترة من 24/11/1438 إلى 27/11/1438، عبر بوابة القبول الإلكتروني بموقع الجامعة على شبكة الإنترنت، على أن تكون الدراسة في الفترة المسائية للطلاب المقبولين بعد استيفاء كافة شروط القبول.

وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فهد الأحمد أن التقديم يقتصرعلى موقع الجامعة على شبكة الإنترنت، ويتطلب أن يستوفي المتقدم الشروط المطلوبة للالتحاق بالدبلوم العام للتربية، والمتمثلة في المعدل في مرحلة البكالوريوس، بحيث يجب ألا يقل عن جيد جدا، وبالمعدلات (3.75/5) أو (2.75/4) بالنسبة للتخصصات النظرية، أما فيما يتعلق بالتخصصات العلمية واللغة الإنجليزية فيشترط ألا يقل التقدير في مرحلة البكالوريوس عن جيد، وبالمعدلات (2.75/5) أو (1.75/4).

وأكد “الأحمد” أنه يجب أيضا على المتقدم أن يجتاز اختبار القدرات العامة للجامعيين بنسبة لا تقل عن 65%، واجتياز الاختبار التحريري والمقابلة الشخصية، والتي سيتم الإعلان عن موعدهما في وقت لاحق، بالإضافة الى أي شروط أوضوابط أخرى تعلن عنها الجامعة مستقبلا.

 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>