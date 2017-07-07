جامعة القصيم تحدد موعد القبول بالدبلوم العام للتربية

أعلنت جامعة القصيم عن فتح باب القبول في الدبلوم العام للتربية بكلية التربية بالجامعة، للعام الجامعي 1438/1439هـ ، وذلك في الفترة من 24/11/1438 إلى 27/11/1438، عبر بوابة القبول الإلكتروني بموقع الجامعة على شبكة الإنترنت، على أن تكون الدراسة في الفترة المسائية للطلاب المقبولين بعد استيفاء كافة شروط القبول.





وقال عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور فهد الأحمد أن التقديم يقتصرعلى موقع الجامعة على شبكة الإنترنت، ويتطلب أن يستوفي المتقدم الشروط المطلوبة للالتحاق بالدبلوم العام للتربية، والمتمثلة في المعدل في مرحلة البكالوريوس، بحيث يجب ألا يقل عن جيد جدا، وبالمعدلات (3.75/5) أو (2.75/4) بالنسبة للتخصصات النظرية، أما فيما يتعلق بالتخصصات العلمية واللغة الإنجليزية فيشترط ألا يقل التقدير في مرحلة البكالوريوس عن جيد، وبالمعدلات (2.75/5) أو (1.75/4).



