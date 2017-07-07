427 مستفيد من خدمات الطب المنزلي بتبوك خلال إجازة العيد

قدم برنامج الطب المنزلي بصحة تبوك خلال اجازة العيد الخدمة الصحية والوقائية لـ 427 مستفيد من كبار السن والمصابين بجلطات دماغية والأمراض التنفسية المزمنة والأمراض النفسية والعصبية وأمراض الجهاز البولي والأمراض المزمنة مثل الضغط والسكري وأمراض الشيخوخة .

حيث شاركت 9 مستشفيات في منطقة تبوك في تقديم الخدمة للمرضى في منازلهم من خلال نخبة من الأطباء والفنين وأخصائيي العلاج الطبيعي والأخصائيين الاجتماعيين وأخصائيي التغذية .

وبحسب المشرف على برنامج الطب المنزلي في منطقة تبوك الدكتور محمد رحيل البلوي ان كل فريق طبي يتكون من طبيب وممرضة وأخصائي وفني علاج طبيعي وباحث اجتماعي . مشيراً الى أن البرنامج يهدف الى مساعدة المرضى على استعادة عافيتهم وصحتهم بشكل أفضل.

كما يوفر لهم الرعاية الصحية في منازلهم لتعزيز شعورهم بالأمان والراحة والدعم وحصولهم على الرعاية في محيط العائلة دون الحاجة لوجودهم في المستشفى أو المركز الصحي ويلبي احتياجات الرعاية الصحية اللازمة لكل مريض من الناحية الجسدية والنفسية والاجتماعية .