القصاص من مواطن قتل آخر طعناً بالسكين إثر مضاربة جماعية في الدمام

نفذت وزارة الداخلية اليوم الخميس، حكم القتل قصاصاً في مواطن بعد ثبوت إدانته بقتل آخر طعناً بالسكين إثر مضاربة جماعية في مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.

وأصدرت الوزارة بياناً بشان تنفيذ حكم القصاص، فيما يلي نصه: أقدم عبدالله بن مسفر بن غنام العجمي (سعودي الجنسية) على قتل شبيب بن سائر بن جديع العجمي (سعودي الجنسية)، وذلك بطعنه بسكين مما أدّى لوفاته على إثر مضاربة جماعية”.

وأضاف البيان: “أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم عليه بالقتل قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور”.