سلطان بن سلمان يكرم خالد الفيصل تقديراً لعطاءاته لسوق عكاظ

كرم صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني رئيس اللجنة الإشرافية العليا لسوق عكاظ ، صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة في أمسية وفائية تقديراً لجهوده الجبارة في سوق عكاظ بدوراته العشر السابقة وما شهده من تطور منذ نشأته ، كما تم استعراض الفائزين بجوائز سوق عكاظ بالنسخة الحالية ، التي تم إعلان نتائجها ، وجاءت على النحو الآتي:

جـائزة عكاظ الدولية للشعر العـربي الفصيح (شاعر عكاظ)، ومقدارها (300.000) ريال سعودي، حصل عليها: محمد عبدالله التركي، سعودي.

جـائزة (شاعر شباب عـكاظ)، ومقدارها (100.000) ريال سعودي، حصل عليها: طارق محمد يحيى صميلي، سعودي.

جائزة عكاظ الدولية للسرد العربي في القصة القصيرة، مقدارها (100.000) ريال سعودي، حصل عليها: محمد سعيد الراشدي، سعودي.

جائزة عكاظ الدولية للخط العربي، مقدارها (100.000) ريال سعودي، موزعة حسب الآتي:

• المركز الأول (50.000) ريال حصل عليه: مسعود حافظ محمد، بنجلاديشي (مقيم في السعودية).

• المركز الثاني (30.000) ريال حصل عليه: أحمد رأفت أحمد، مصري (مقيم في الإمارات).

• المركز الثالث (20.000) ريال حصل عليه: ياسر محمود إبراهيم، مصري (مقيم في الإمارات).

جائزة عكاظ للابـتكار، مقدارها (100.000) ريال، حصلت عليها: الدكتورة إيمان سعد محسن الزهراني، سعودية.

مـسابـقة عكاظ لريادة الأعمال، مقدارها (200.000) ريال سعودي، حصلت عليها: مجموعة إثراء الاستشارية – نهى أنور اليوسف، سعودية.

وتشرف الفائزون بجوائز سوق عكاظ بالسلام على أمير منطقة مكة المكرمة في منصة حفل سوق عكاظ ، وعلى رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز : “نحن نعتز ونفتخر برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – لسوق عكاظ في دورته الحادية عشرة، كما نعتز بوجودنا مع رائد هذا العمل الثقافي الأمير خالد الفيصل. ونحن اليوم نسعد بوجود عدد من الوزراء من الدول الصديقة، ومن السعودية، والمواطنين، والمثقفين، وجمهور عكاظ “.

وأضاف: الليلة مناسبة مهمة للجميع؛ كونه لأول مرة نحتفي بالسوق تحت مظلة برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري. معتبرًا سوق عكاظ مناسبة دولية، ومتمنيًا للجميع السعادة في هذه الليلة المباركة.

وجاءت أبرز مفاجآت السوق لهذا العام وأنجح أعماله في العمل الفني الذي أعدّه الأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، وتنفذه مجموعة “mbc”، وهو عبارة عن عمل فني شعري وغنائي من خلال مسرحية اختير لها اسم “تماضر”، وتمثلَ العمل في قصة نسجها الأمير بدر بن عبدالمحسن من مخيلته الشعرية الثرية، وانتقى قصيدة “طفلة عربية” للشاعر امرئ القيس لتكون فكرة المسرحية.

وتدور أحداث المشاهد في منزل أسرة سعودية من الطبقة الوسطى، وذلك عبر سجال حول الحياة اليومية ومتطلباتها، ويتعلق الحديث الجاري بين الأب وابنته حول الماضي والجذور حيناً، وبين ما يجري في الحاضر بكل تجلياته واختلافاته حيناً آخر، ومن ثم الحديث عن المستقبل الواعد.

وبُنيت المسرحية على رسائل نبيلة لها معانٍ سامية؛ حيث كان المشهد الأول عن التراث وقيمته الحضارية والتمسك بالهوية الوطنية، فيما كان المشهد الثاني حول الابتكار والمستقبل، أما المشهد الثالث فقد كان عن الكلمة، والمشهد الرابع تناول الفنون والإبداعات، والمشهد الخامس وهو ختام المسرحية كان يمثل رسالة الأمل.

وقد شهد حفل الافتتاح قصائد جديدة للأمير الشاعر بدر بن عبدالمحسن، تغنى بها عدد من الفنانين؛ ومنها قصيدة خاصة لسوق عكاظ بعنوان “دهشة الورد”، وقام بغنائها على مسرح سوق عكاظ الفنان عبدالمجيد عبدالله، وهي من تلحين الفنان ياسر أبو علي، كما كتب الأمير قصيدة وطنية بعنوان “يا دار”، وهي من تلحين وأداء الفنان حسين اليامي وفرقته الموسيقية، كما تضمن الحفل قصيدة “عطر الناس” من كلمات الشاعر محمد جبر الحربي، وقام بغنائها الفنان رامي عبدالله، وقد لحنها الدكتور عبدالرب إدريس على لون المجرور الطائفي