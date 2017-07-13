العبدالجبار يدشن الفصل الصيفي بتعليم الخرج

دشن مدير تعليم الخرج الدكتور عبدالرحمن العبدالجبار صباح أمس الفصل الصيفي بثانوية الإمام البخاري بمحافظة الخرج وزار عددا من الفصول والقاعات للوقوف على إنطلاق الدراسة بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد الحربي, ورئيس الإِشراف التربوي الأستاذ صالح الحديثي.

وأشاد العبدالجبار بالجهود التي بذلها قسم التخطيط والتطوير بالإدارة والعمل الدؤوب المتواصل من أجل الإعداد والتجهيز للفصل الصيفي مشيدا بما شاهده من إنطلاقة جادة وعمل متكامل داخل المدرسة.

وقال العبدالجبار في زيارته للطلاب بأن الإدارة والمدرسة تسخر كافة الإمكانات والتجهيزات والكوادر البشرية والمادية من أجل ضمان استفادة الطلاب من الفصل الصيفي الاستفادة الكاملة و وجه بتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم وبحث إمكانية استفادة كل طالب متقدم من الفصل الصيفي.

من جانبه قال مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية الأستاذ خالد الحربي في كلمة ألقاها في حفل التدشين أن الفصل الصيفي سيشهد بإذن الله تفاعل غير مسبوق لاسيما وأن المرشحين للعمل من الكفاءات المميزة في الميدان, مشددا على أن يتم بذل كافة الجهود والطاقات ليستفيد الطلاب من الفصل الصيفي بأعلى قدر ممكن, مؤكدا أن الإدارة لا تألو جهدا في تقديم المشورة والدعم لكافة الزملاء وتذليل الصعوبات التي قد تواجههم, مبديا جاهزية الإدارة لبحث العوائق التي قد تصادف العمل وحلها.

حضر التدشين رئيس قسم التخطيط والتطوير الأستاذ فهد التميمي, المستشار التعليمي الأستاذ خالد الصبار, مشرف نظام المقررات الأستاذ عبداللطيف المهيني, مشرف النظام الفصلي الأستاذ محمد بن صالح الحربي, مشرف نظام نور والدعم الفني الأستاذ جلال الشهري, مشرف قسم التخطيط الأستاذ عبدالله القرني, وعدد من المعلمين والإداريين.