 نائب أمير الشرقية : على الإعلام تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية دون إغفال السلبيات | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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نائب أمير الشرقية : على الإعلام تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية دون إغفال السلبيات

نائب أمير الشرقية : على الإعلام تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية دون إغفال السلبيات
المناطق_عبد الله السعيدي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بديوان الإمارة أمس (الأربعاء)، مسؤولي الصحف ووسائل الإعلام في المنطقة الشرقية.

وافتتح سموه اللقاء بالترحيب بمنسوبي وسائل الإعلام مؤكداً يحفظه الله أن الإمارة ووسائل الإعلام شركاء في تحقيق تطلعات القيادة –حفظها الله- والمواطنين، وقال يحفظه الله (أديت القسم أمام سيدي خادم الحرمين الشريفين –أيده الله- لخدمة المنطقة الشرقية وأهلها، وهدف هذا اللقاء هو الاستماع لما تواجه وسائل الإعلام من إشكالات تستوجب الحل، أو مقترحات تستوجب الاهتمام) مضيفاً (صدورنا وقلوبنا مفتوحة قبل أبوابنا لكل نقدٍ هادف وبناء للصالح العام، ونؤكد أن على وسائل الإعلام الالتزام بالمهنية، وتسليط الضوء على الجوانب الإيجابية دون إغفال السلبيات)، مؤكداً سموه يحفظه الله (الإعلام شريك مهم في العملية التنموية) مشيراً إلى حرص صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية على دعم وسائل الإعلام للقيام بواجبها بإيصال صوت المواطن والمجتمع، وقال سموه(أبوابنا مفتوحة للمواطنين والمقيمين ووسائل الإعلام، والإمارة ستقدم كل ما يلزم من دعم لإيصال صوت المواطن والتعامل معه).

ثم استمع سمو إلى مداخلات الإعلاميين ودار نقاشٌ مفتوح بين سموه وممثلي الصحف ووسائل الإعلام، ثم التقطت بعد ذلك صورة تذكارية.

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