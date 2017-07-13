 اللجنة الصناعية بغرفة نجران تناقش الشركة المساهمة المغلقة وتصاريح البطحاء | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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اللجنة الصناعية بغرفة نجران تناقش الشركة المساهمة المغلقة وتصاريح البطحاء

اللجنة الصناعية بغرفة نجران تناقش الشركة المساهمة المغلقة وتصاريح البطحاء
المناطق_نجران

عقدت  اللجنة الصناعية بغرفة نجران إجتماعها الاعتيادي بحضور عضو مجلس الادارة ورئيس اللجنة الاستاذ محمد بن علي رجب وبحضور عدد من أعضاء اللجنة حيث تم خلال الاجتماع مناقشة بعضمن التوصيات السابقة ومتابعتها وقد اقرت اللجنة على عمل خطاب موجه الى إمارة منطقةنجران بشأن عقد اجتماع طارئ بشأن موضوع البطحاء وعدم إعطاء تصاريح لأصحاب المصانع  بذلك وكذلك ارتفاع اسعارها والذي وصل إلى أسعار مرتفعة جداً كما اقرت اللجنة على البدء في عمل الشركة المساهمة المغلقة التي تم انشاءها مسبقاً من قبل بعضاعضاء اللجنة وتم الاتفاق على مواصلة العمل بها وتفعيل دورها بشكل ايجابي لكي تعم الفائدة المرجوة

من انشائها والتي سيكون لها نشاطات صناعية متعددة سيتم الاعلان عند إكتمال جميع الاجراءات الخاصة بذلك  كما دعت اللجنة الى مخاطبة الملحقيات التجارية وذلك لضرورة جمع بعض المعلومات التي قد تفيد اللجنة في اعمالها .

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