فيديو…الخارجية الإمارتية: “الجزيرة..راعية الإيديولوجيات المتطرفة”

نشرت وزارة الخارجية الإماراتية عبر قناتها على “يوتيوب”، مقطع فيديو عن قناة الجزيرة بعنوان “قناة الجزيرة.. راعية الأيديولوجيات المتطرفة”.

ويظهر من خلال المقطع، استضافة القناة القطرية والتى أصبحت منبرا للإرهابيين يظهرون فيها ليل نهار، ويدعون من خلالها إلى بث الكراهية ونشر التطرف والإرهاب، فى العالم، وعلى رأسهم يوسف القرضاوى، وأبو محمد الجولانى زعيم جبهة النصرة السورية، والتى صنفت بأنها منظمة إرهابية.

كما يظهر فى الفيديو، احتفاء القناة بعدد آخر من الإرهابيين، ومن بينهم، سمير القنطار المسئول العسكرى فى حزب الله اللبنانى، فضلا عن نقل مجلس العزاء الخاص بالشيخ عمر عبدالرحمن الزعيم الروحى للجماعة الإسلامية.