أمين الشرقية يترأس اجتماع برنامج التحول التقني مع فريق مركز المعلومات بوزارة الشؤون البلدية والقروية

ترأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، اليوم الخميس الاجتماع الخاص لبرنامج التحول التقني ضمن برنامج بلدي والتي تقوم عليه وزارة الشئون البلدية والقروية ضمن برنامج التحول الوطني الذي عقد في وكالة التعمير والمشاريع، بحضور مدير عام مركز المعلومات البلدية بوزارة الشؤون البلدية والقروية الدكتور إبراهيم سليمان عبدالله، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا وعدد من رؤساء البلديات ومدراء الأقسام واستشاري المشروع .

وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الاعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبد العزيز الصفيان، أن الاجتماع يهدف إلى شرح النظام المالي والإداري الموحد وكذلك تشغيل نظام بلدي ومناقشة تشغيل نظام بلدي والعوائق والحلول .

وأضاف بأن الاجتماع تطرق إلى عدد من المحاور الأساسية للمشروع مثل برنامج تمكين المنظومة الالكترونية الموحدة وكذلك منظومة الشؤون الإدارية والمالية وبرنامج بلدي .

وناقش الحضور توجيهات وتعليمات معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف بن عبد الملك ال الشيخ، في تحقيق مستهدفات 2017م، وتذليل العوائق التي تحول دون الالتزام بالأهداف والمواعيد المعتمدة لتقديم الخدمات الالكترونية وتفعيل توحيد الإجراءات وتسهيل حصول المستفيدين على الخدمات البلدية والربط مع الجهات الحكومية المشاركة في الموافقة على التراخيص المهنية كما تناول الاجتماع عدد من المحاور الدرجة على جدول الاعمال والتي تختص في هذا الجانب.

وفي نهاية الاجتماع وجه معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بتشكيل فريق عمل من الأمانة للتنسيق الدائم مع مركز المعلومات بالوزارة للعمل حول هذه الاجراءات والأهداف التي من شأنها خدمة المستفيدين وتسهيل اجراءاتهم بأسرع وقت، وفي نهاية الاجتماع خرج المجتمعون بعدد من التوصيات التي من أهمها إقامة ورش عمل لشرح هذه المضامين والأهداف التي تم مناقشتها.