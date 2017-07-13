ورش عمل وعروض فنيّة متنوعة في اليوم الثاني من فعاليات “صيف البحرين”

استمراراً لأنشطته المتنوّعة، قدم مهرجان صيف البحرين في يومه الثاني مجموعة من ورش العمل والفعاليات المختلفة ضمن الأنشطة المقامة في خيمة نخول. حيث يمكن للعائلات والأطفال زيارة خيمة نخول في موقعها بالقرب من متحف موقع قلعة البحرين وذلك يومياً من الساعة الرابعة والنصف وحتى التاسعة والنصف مساءً، حتى 7 أغسطس القادم.

وتضمنت فعاليات اليوم الثاني في خيمة نخول على سوق الأطفال، وهو مبادرة جديدة تهدف إلى توعية الأطفال بفكرة البيع والشراء والتعامل خلال السوق. إذ يمكن للأطفال جلب أغراضهم وألعابهم التي يرغبون في بيعها وعرضها، وذلك في أجواء حماسية ومرحة.

كما دشن معرض الفنان الصغير، وهو مساحة عرضٍ مفتوحة للأطفال الموهوبين في مجال الرسم، حيث تمكنهم هذه المساحة من تدشين معارضهم الفنية واستقبال الآراء والزوّار، تماماً كأنهم يحضرون لإقامة معارضهم الفنية في المستقبل. وللأطفال المحبين للفنون كانت هناك سينما الأطفال، وورشة عمل الرسم على الوجوه، وورشة عمل العزف على البيانو مع الفنان ناصر زيمان، وورشة عمل إنتاج الفيديو مع الفنان عمرو عاطف.

أما ركن الأطفال الثقافي والذي يقام بالتعاون مع المكتبة الوطنية بمركز عيسى الثقافي، فيقدم طوال الأسبوع الأول من فعاليات خيمة نخول مجموعة من الروايات والقصص الخاصة بالأطفال والتي أنتجها مؤلفون بحرينيون، وتم اليوم أيضاً قراءة قصة ريشات العنقاء الثلاث، بالإضافة إلى توقيع قصة الأميرة النائمة.

كذلك كان الأطفال اليوم على موعد مع الورق في عدة ورش، حيث قدمت ورشة عمل الأوريغامي بالتعاون مع السفارة اليابانية في مملكة البحرين، وتعلم الأطفال خلال هذه الورشة فن طي الورق كأحد الفنون التقليدية اليابانية، عبر طيه بأشكال من الطيور والحيوانات. فيما قدمت الفنانة سلسفيا ديسوزا ورشة عمل فن لف الورق الهندي، تعلم الأطفال فيها كيفية استخدام الورق الهني الملون لإبداع أعمال فنية.

وعلى صعيد متصل، فقد قدمت خيمة نخول اليوم أيضاً ورشة عمل الطاقة بالتعاون مع شركة نفط البحرين “بابكو”، والتي تعلم فيها الأطفال العديد من المعارف حول الطاقات. إضافة إلى ركن تلوين النباتات، وورش عمل إعادة التدوير، وورشة عمل الدمية الزراعية بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي.

كذلك انطلقت مسابقة نجم نخول لسنة 2017، وهي مسابقة ممتدة منذ أربع سنوات ماضية، حيث تدعم مواهب الأطفال للأعمار ما بين خمس سنوات إلى خمسة عشرة سنة، في كل من الغناء والعزف والموسيقى والشعر وفن الإلقاء والتمثيل والتقليد وعرض الازياء. وتقام المسابقة بالتعاون مع معهد البحرين للموسيقي.

يهذا ويدعم مهرجان صيف البحرين 2017 كل من: استوديو عمار بشير للإبداع الفني، شركة Creative Design، شركة بابكو، شركة يونيتاج وشركة شو تيك. كما وتدعم المهرجان سفارة كل من الدول التالية: فرنسا، تايلند، الولايات المتحدة، مصر، اليمن، فلسطين، اليابان وإندونيسيا، وأيضا يساهم في برنامج صيف البحرين كل من المبادرة الوطنية لتنمية الزراعة، مجلة وطني، مركز عيسى الثقافي، نادي أنكيرو للأطفال، Baby Clay Media Production، Super Soccer، Winners Football Centre. أما الرعاة الإعلاميون للمهرجان فهم كل من صحيفة البلاد وراديو Your FM. ، ووزارة شؤون الإعلام.