 (هدف): 10 برامج تدريبية للطلاب والباحثين عن عمل في المخيم الصيفي الإلكتروني | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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(هدف): 10 برامج تدريبية للطلاب والباحثين عن عمل في المخيم الصيفي الإلكتروني

(هدف): 10 برامج تدريبية للطلاب والباحثين عن عمل في المخيم الصيفي الإلكتروني
المناطق_الرياض

ينفذ صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بالتعاون مع الجامعة السعودية الإلكترونية في الـ 29 من شوال الحالي، فعاليات (المخيم الصيفي الإلكتروني 2017م).
وأوضح نائب المدير العام لدعم التدريب في هدف الدكتور محمد آل عبد الحافظ أن المخيم الصيفي الإلكتروني الذي ينظمه برنامج (دروب)، يضم عشرة برامج تدريبية، تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب والباحثين عن عمل، من خلال تقديم دورات إلكترونية متوائمة مع احتياجات سوق العمل الحالية.
وأضَاف أن البرامج التدريبية التي تستمر أربعة أسابيع معتمدة من الجامعة السعودية الإلكترونية في عدة مجالات منها: برامج لتعليم اللغة الإنجليزية، وإدارة المشاريع، والتجارة الإلكترونية، والمهارات القيادية، مشيراً إلى أن الدورات تقدم بدعم كامل من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).
ودعا المهتمين بالتسجيل في دورات المخيم الصيفي الدخول عبر منصة (دروب) www.doroob.sa، مبيناً أن برنامج (دروب) يعد مرتكزاً رئيساً في مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة 2030، من خلال تلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل والطلاب والأشخاص الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي بغية الوفاء بمتطلبات سوق العمل.

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