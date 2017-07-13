 أمير الباحة يستقبل الجندي “زايد الغامدي” احد مصابي الحد الجنوبي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير الباحة يستقبل الجندي “زايد الغامدي” احد مصابي الحد الجنوبي

أمير الباحة يستقبل الجندي “زايد الغامدي” احد مصابي الحد الجنوبي
المناطق_عبدالرحمن سفر
نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، بما سطره جنودنا البواسل من أعمال بطولية في ميدان العز والكرامة على الحد الجنوبي للدفاع عن دينهم ووطنهم، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة – أيدها الله – وجميع أبناء الوطن يقدرون وبكل إجلال تلك البطولات التي تعد مصدر فخر واعتزاز.
وأكد سموه خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، الجندي أول زايد بن علي خالد الغامدي، الذي أصيب في الحد الجنوبي خلال تأديته عمله للدفاع عن دينه ووطنه، يرافقه والده، وشيخ قبيلة الهجاهجة بالعقيق منصور بن عليبي، أن الجميع سيقف بالمرصاد في وجه كل حاقد ومعتدي يحاول المساس بأمن هذا الوطن .
وعدّ سمو أمير الباحة الإصابة التي تعرض له البطل زايد وهو يدافع عن دينه وطنه وسام شرف في سبيل رفعة الوطن وأهله ، سائلاً سموه الله العلي القدير أن يشفي المصابين من جنودنا البواسل وان يرحم من استشهد منهم وهو يدافع عن دينه ووطنه ، وأن يحفظ هذا البلاد من كل مكروه.
فيما أعرب الجندي زايد، عن عظيم امتنانه لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على ما يوليانه من اهتمام ورعاية لمنسوبي القوات العسكرية بمختلف القطاعات ، مقدماً بالغ شكره لسمو أمير الباحة على استقباله وما استمع إليه من سموه من كلمات تعكس مدى حرص واهتمام ولاة الأمر – حفظهم الله – بأبناء الوطن .
وأكد أنه يفخر بمشاركته وإخوانه من جنودنا البواسل في الدفاع عن حياض الوطن ، داعياً الله أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وقادتها وأن ينصر جنودنا في الحد الجنوبي .
من جانبه نوه شيخ قبلية الهجاهجة منصور بن عليبي بالتلاحم والترابط الذي يجمع القيادة والشعب ، معرباً عن فخر الجميع واعتزازهم بما قدمه أبنهم زايد في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه ، مؤكداً أن الجميع فداء للوطن للذود عن حماه والمحافظة على مكتسباته .
حضر الاستقبال مدير عام مكتب سمو أمير المنطقة احمد بن صالح السياري ومدير عام العلاقات العامة والإعلام خضر بن عبدالرحمن الغامدي.

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