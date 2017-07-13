«الحج والعمرة» تحدد شرائح الخدمة المعتمدة وأسعارها لموسم حج عام 1438هـ

تدشن وزارة الحج والعمرة – بمشيئة الله تعالى – في غرة شهر ذي القعدة القادم المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، الذي سيستقبل من خلال بوابته الإلكترونية على الرابط (localhaj.haj.gov.sa) جميع راغبي الحج من مواطني ومقيمي هذه البلاد الطاهرة، ويأتي ذلك انطلاقاً من التوجيهات الدائمة من حكومة خادم الحرمين الشريفين بالتيسير على الحجاج، وتمكينهم من اختيار الخدمة والسعر المناسب لهم بكل يسر وسهولة.

هذا وستكون بوابة المسار المنفذ الوحيد للحجز والتعاقد في خدمة حجاج الداخل لهذا العام لكافة البرامج المعتمدة (العام – حج منخفض التكلفة – الحج الميسر) كما يمثل السداد الإلكتروني في المسار لقيمة شريحة الخدمة المختارة أهم دعائمه، حيث سيوفر لراغبي الحج الوسيلة الآمنة للتعاقد مع إحدى المنشآت المرخص لها من الوزارة بممارسة هذه الخدمة.

وتحث الوزارة الإخوة راغبي الحج لهذا العام المبادرة لإتمام إجراءات حجوزاتهم من خلال المسار في وقت مبكر، ومراعاة المهلة المحددة لسداد قيمة البرامج المختارة وفقاً لما سيردهم على هواتفهم الجوالة.

وتود الوزارة التأكيد على أنها ستمضي قدماً لتوفير المزيد من الخدمات التي من شأنها التسهيل على حجاج بيت الله الحرام، بما يمكنهم من أداء فريضة الحج على الوجه الأكمل.

وفيما يلي لمحة سريعة عن أنواع شرائح الخدمة المعتمدة في البرنامج العام وبرنامج حج منخفض التكلفة: