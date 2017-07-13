 استئناف المحادثات السورية في جنيف .. والمعارضة تطالب بهيئة حكم انتقالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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استئناف المحادثات السورية في جنيف .. والمعارضة تطالب بهيئة حكم انتقالية

استئناف المحادثات السورية في جنيف .. والمعارضة تطالب بهيئة حكم انتقالية
المناطق_واس

استؤنفت اليوم الخميس أعمال المحادثات السورية، التي تستضيفها جنيف لليوم الثالث على التوالي، باجتماع عقده المبعوث الدولي للأزمة في سوريا ستيفان دي ميستورا مع وفد النظام السوري.
وكان دي ميستورا قد خصص يوم أمس للاجتماع بوفد الهيئة العليا للمفاوضات الممثلة للمعارضة السورية برئاسة نصر الحريري، الذي دعا عقب الاجتماع للضغط على النظام السوري للانخراط بجدية في المفاوضات السياسية وتأكيده بأن النظام يماطل في العملية السياسية لأن نتائجها لن تكون في صالحه.
في المقابل، طالبت الهيئة العليا للمفاوضات في اجتماعها مع دي ميستورا بتطبيق القرار 2254 وإنشاء هيئة حكم انتقالية.
من جانب آخر، تواصلت اجتماعات الخبراء القانونيين والدستوريين التي بدأت منذ اليوم الأول في المفاوضات لبحث الجوانب القانونية لصياغة دستور سوري جديد والإعداد للانتخابات .
ويشارك في الاجتماعات خبراء من الأمم المتحدة ووفود النظام والمعارضة السورية.

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