الهيئة الملكية بالجبيل توفر فرص وظيفية لـ 100 طالب وطالبة في الإجازة الصيفية

اطلقت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات الاجتماعية وبالتعاون مع قطاع التخطط الاستراتيجي وتطوير الاستثمار برنامج صيف الخبرة لتوظيف الطلاب والطالبات بمدينة الجبيل الصناعية وذلك بالتنسيق مع الجهات والشركات في القطاع الخاص .

حيث وفرت الهيئة الملكية بالجبيل فرص وظيفية لـ 100 طالب وطالبة بالتنسيق مع 8 شركات ومؤسسات تجارية للعمل لديهم بمكافآت شهرية في الاجازة الصيفية.

ويهدف برنامج صيف الخبرة إلى استثمار أوقات الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة العملية واكتساب خبرات وتجارب في الحياة الوظيفية تعينهم على الانخراط في مجال العمل مستقبلاً.

وتسعى الهيئة الملكية بالجبيل من خلال هذا البرنامج إلى تنمية الطلاب والطالبات فكرياً وتأهيلهم والاستفادة من مبادراتهم وزيادة قابليتهم للتوظيف والاستمرارية في العمل عند التوظيف.

وعمدت الهيئة الملكية بالجبيل إلى توظيف طلاب الكليات والمعاهد بالجبيل الصناعية على حسب تخصصاتهم الدراسية أما طلاب المرحلة الثانوية فتم توظيفهم على حسب مهاراتهم المكتسبة.

الجدير بالذكر أن إدارة الخدمات الاجتماعية قد أعلنت في وقت سابق عن هذه الوظائف عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي.