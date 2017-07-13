 الجوازات : تسليم «هوية مقيم » بعد 30 يوماً من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة إذا لم يعد الوافد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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الجوازات : تسليم «هوية مقيم » بعد 30 يوماً من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة إذا لم يعد الوافد

الجوازات : تسليم «هوية مقيم » بعد 30 يوماً من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة إذا لم يعد الوافد
المناطق_الرياض

وضحت المديرية العامة للجوازات لجميع المواطنين والمقيمين أنه في حال مغادرة العمالة الوافدة التابعة لهم أو مغادرة المرافقين والتابعين لأرباب الأسر من الوافدين بموجب تأشيرة خروج وعودة ولم يعودوا خلال مدة صلاحية التأشيرة فإنه يجب عليهم بعد مرور ( 30 ) يوماً من انتهاء التأشيرة سرعة مراجعة إدارة الجوازات لتسليم ” هوية مقيم ” الخاصة بهم وذلك ليتم إسقاطهم من سجلاتهم في النظام الآلي وتغيير الحالة إلى عبارة ” خرج ولم يعد ” حتى يتم إخلاء مسئولية صاحب العمل ورب الأسرة وتفادياً للعقوبات والرسوم والغرامات المقررة نظاماً .

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