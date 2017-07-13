سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل رابطة إعلاميي الجبيل

نوه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، بدور مختلف وسائل الاعلام بالمملكة وطالب سموه بمضاعفة الجهود لنقل رؤية وتطلعات القيادة الحكيمة وتضحيات الجنود المرابطين في الحد الجنوبي ، جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه بديوان الإمارة اليوم ، لرابطة إعلاميي الجبيل الذين يزورون المنطقة حالياً.

ورحب سموه ، في مستهل اللقاء بوفد الرابطة خلال زيارتهم لمنطقة جازان والحد الجنوبي ، مشيدا بالدور الريادي للإعلاميين ودورهم المشرف الذي يقومون لإبراز جهود القيادة الرشيدة في سبيل دعم التنمية الشاملة ، وبطولات جنودنا البواسل في الحد الجنوبي ، ونقل الوقائع بمصداقية واتزان وكما هي عليه دون تضخيم أو تزييف .مطالبا سموه بمضاعفة الجهود من قبل كافة وسائل الاعلام بالمملكة لمواكبة رؤية وتطلعات القيادة الحكمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آلِ سعود ، وسمو ولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ،

كما جرى خلال اللقاء مناقشة أبرز أعمال الرابطة والموضوعات المتعلقة بالمجال الإعلامي ، ودور وسائل الإعلام المختلفة ، ومدى أهمية التواصل مع الجهات الحكومية ، وضرورة التنسيق مع الجهات المختصة لزيارة جنودنا بالحد الجنوبي ونقل وقوفهم المشرف للذود عن دينهم ووطنهم الغالي.

ومن جانبه قال رئيس رابطة إعلاميي الجبيل عيسى عبدالعزيز الخاطر لقد رأينا همماً تجاوزت قمم جبال فيفا، وعانقت السماء شرفا وعزة سطرها جنودنا البواسل في أرض البطولات بالحد الجنوبي بأعظم صور التضحيات دفاعا عن الوطن الغالي ضد المعتدين من الحوثيين والمتسللين، مبينا بأنهم تشرفوا خلال زيارتهم الى مركز ضمد بقطاع الداير لحرس الحدود بمنطقة جازان بالحد الجنوبي بمشاركة الأبطال ومعايشة حالة الأحداث الميدانية من رصد وتعقب ومراقبة الأهداف المعادية والتعامل معها بكل حزم وقوة واقتدار، وجاهزية تامة، ومعنويات مرتفعة.

من جهته اشاد نائب رئيس الرابطة سعيد الشهراني بما ضمته منطقة جازان من تنوع ضخم من مقومات التميز والحضور على خارطة الوطن باعتبارها نموذجا متفرداً للنجاح في مجال الاستثمار الصناعي حيث مدينة جازان الاقتصادية، ومصفاة أرامكو والميناء الحديث، ومنطقة الصناعات المساندة، وكذلك الاستثمار التجاري حيث تضم المنطقة عوامل جذب متنوعة ستسهم في خلق مزيداً من الفرص الوظيفية للشباب السعودي. فجازان تجمع بين المناطق الساحلية والجزر، والمناطق الزراعية، وتلك التي تشهد نمو سكاني وتنموي متواصل وذلك

بمتابعة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان.

وفي نهاية اللقاء ، قدم أعضاء رابطة إعلاميي الجبيل ، شكرهم وتقديرهم لسمو نائب أمير منطقة جازان على توجيهاته السديدة ومساندته لهم للقيام بدورهم المهني في خدمة الوطن وإبراز منجزاته ونقل المشاهد البطولية لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي في الحفاظ على أمن الوطن ووحدته واستقراره .