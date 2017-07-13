 أمانة الرياض تغلق ٣ محلات وتبعد 9 مخالفين | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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أمانة الرياض تغلق ٣ محلات وتبعد 9 مخالفين

أمانة الرياض تغلق ٣ محلات وتبعد 9 مخالفين
المناطق_الرياض

اغلقت بلدية العريجاء التابعة لامانة منطقة الرياض ٣ معامل للحلويات مخالفة للاشتراطات البلدية ..
ذكر ذلك المهندس عبدالله بايونس رئيس بلدية العريجاء واشار الى انه تم تسليم الجهات المختصة ٣٤ عاملا مخالفا لاتخاذ اللازم حيالهم من عقوبات..
واكد بايونس ان الجولات مستمرة للتأكد من تطبيق الانظمة والاشتراطات البلدية في المحلات والعاملين بها ..
ورحب باي ملاحظة او بلاغ عبر هاتف طوارئ الامانة ٩٤٠

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