أمانة الرياض تغلق ٣ محلات وتبعد 9 مخالفين

اغلقت بلدية العريجاء التابعة لامانة منطقة الرياض ٣ معامل للحلويات مخالفة للاشتراطات البلدية ..

ذكر ذلك المهندس عبدالله بايونس رئيس بلدية العريجاء واشار الى انه تم تسليم الجهات المختصة ٣٤ عاملا مخالفا لاتخاذ اللازم حيالهم من عقوبات..

واكد بايونس ان الجولات مستمرة للتأكد من تطبيق الانظمة والاشتراطات البلدية في المحلات والعاملين بها ..

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