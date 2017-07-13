 الإمارات: الدوحة أمامها خياران لا ثالث لهما | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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الإمارات: الدوحة أمامها خياران لا ثالث لهما

الإمارات: الدوحة أمامها خياران لا ثالث لهما
المناطق - وكالات

أكدت الإمارات، اليوم الخميس، على لسان وزير خارجيتها عبدالله بن زايد، أنه يتعين على الدوحة بذل مزيد من الجهد لتحسين الثقة، لأن قطر وقعت اتفاقيتين مع دول مجلس التعاون الخليجي ولم تلتزم بهما.
وأوضحت الإمارات أن محاربة الإرهاب تقتضي من قطر الالتزام بما وقعت عليه، سواء مع واشنطن أو مع جيرانها الخليجيين.
واختتم عبدالله بن زايد بالتأكيد على موقف الدول الداعية لمحاربة الإرهاب، فالدوحة أمامها خياران إما أن تكون عضواً في التحالف أو أن تكون في الجانب الآخر.

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