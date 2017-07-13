فرنسا وألمانيا تطوران مقاتلة أوروبية جديدة

أظهرت وثيقة صدرت بعد اجتماع بين حكومتي فرنسا وألمانيا في باريس اليوم الخميس، أن البلدين اتفقا على تطوير مقاتلة أوروبية لإحلال أسطوليهما الحاليين. وأضافت الوثيقة أن البلدين سيضعان خارطة طريق لتطوير الطائرة الجديدة بحلول 2018.واتفقت الحكومتان على وضع إطار عمل للتعاون من أجل النموذج القادم من الطائرة الهليكوبتر من طراز (تايغر) بالإضافة إلى الصواريخ جو-أرض التكتيكية.وذكرت الوثيقة أن البلدين اتفقا على العمل معا لشراء أنظمة برية مثل الدبابات وقطع المدفعية الثقيلة، وأن من المنتظر توقيع عقد قبل عام 2019 لمشروع (يورودرون) الذي تقوده ألمانيا.وينهي مشروع الطائرة المقاتلة خلافاً شهد انسحاب فرنسا من مشروع (يوروفايتر) في الثمانينيات لتصنع طائرتها الحربية (رافال) من إنتاج شركة داسو.وذكرت الوثيقة أن المقاتلة الجديدة ستحل محل الطائرتين يوروفايتر ورافال.