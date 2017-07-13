شهد توقيع إتفاقية تشغيل مهرجان تمور عنيزة .. أمير القصيم : التمور قيمه غذائية كبيرة يجب استغلاله اقتصادياً 

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ظهر يوم امس الإربعاء في مكتب سموه بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة , توقيع إتفاقية تنظيم وتشغيل مهرجان عنيزة للتمور بين بلدية محافظة عنيزة والغرفة التجارية الصناعية في المحافظة بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم .

حيث وقع رئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس عبد العزيز البسام , ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة محمد الموسى عقد تشغيل مهرجان التمور بمحافظة عنيزة بعد ذلك استمع سموه لشرح مفصل من قبل أمين الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة سلطان منصور الحجي عن تفاصيل الاتفاقية الموقعة والتي تمتد لخمس سنوات لتشغيل وتنظيم المهرجان , بالإضافة إلى أن المهرجان سيشهد تفعيل تفاصيل عدة تشمل مركز للتدريب والندوات ومنصة للتسويق الداخلي والدولي ومحلات بيع التجزئة بالإضافة إلى الساحة التي تتسع لحوالي 70 مساراً لعرض التمور في سوق عنيزة .

بعد ذلك أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مسمى المدينة الغذائية على مهرجان التمور بمحافظة عنيزة مبيناً سموه بأنه كذلك لما يتوفر بها من مقومات خادمة لكل زوارها , وأكد سموه بأن منطقة القصيم تشهد تطوراً ملحوظاً في قطاع التمور في ظل الإهتمام الكبير والدعم الغير محدود والذي يلقاه قطاع الزراعة في منطقة القصيم والمملكة بشكل عام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده ـ حفظهم الله ـ مبيناً بأن التمور قد وفرت قيمه غذائية كبيرة بداخل وخارج المملكة , وأن تلك الأعمال لم تأتي من فراغ وإنما أنجزت بعد خطط ودراسات وتنسيق وترتيب حققت منجزاً رائعاً للتمور في المنطقة , وبين سموه بأن هذا الخير المتدفق في منطقة القصيم والمنتشر في كافة أنحاء المملكة هو نعمة من نعم الله يجب أن تحمد وتشكر وأن يستغل اقتصاديا وبشكل متميز , مقدماً شكره للقائمين على تنظيم وتشغيل مهرجان عنيزة ومباركاً توقيع الإتفاقية وأن تكون داعمة للتميز والعلو لتحقيق أفضل الخدمات التي تنعكس على زوارها من داخل وخارج المنطقة .

شهد اللقاء حضور رئيس لجنة أهالي محافظة عنيزة محمد القاضي أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة يوسف الوهيب ورئيس لجنة التمور بالغرفة التجارية في عنيزة يوسف الدخيل .