 شهد توقيع إتفاقية تشغيل مهرجان تمور عنيزة .. أمير القصيم : التمور قيمه غذائية كبيرة يجب استغلاله اقتصادياً  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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شهد توقيع إتفاقية تشغيل مهرجان تمور عنيزة .. أمير القصيم : التمور قيمه غذائية كبيرة يجب استغلاله اقتصادياً  فرنسا وألمانيا تطوران مقاتلة أوروبية جديدة الإمارات: الدوحة أمامها خياران لا ثالث لهما صنعاء تكتوي بنار العصابات والميليشيا مشغولة بجمع ايرادات وابتزاز المواطن سمو نائب أمير منطقة جازان يستقبل رابطة إعلاميي الجبيل مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7313 نقطة أمانة الرياض تغلق ٣ محلات وتبعد 9 مخالفين الجوازات : تسليم «هوية مقيم » بعد 30 يوماً من انتهاء تأشيرة الخروج والعودة إذا لم يعد الوافد محافظ الأحساء يدشن مشروع الجمعية “رفقتي” لنقل ذوي الإعاقة والمرضى وكبار السن الهيئة الملكية بالجبيل توفر فرص وظيفية لـ 100 طالب وطالبة في الإجازة الصيفية أمير الباحة يستقبل الجندي “زايد الغامدي” احد مصابي الحد الجنوبي استئناف المحادثات السورية في جنيف .. والمعارضة تطالب بهيئة حكم انتقالية

شهد توقيع إتفاقية تشغيل مهرجان تمور عنيزة .. أمير القصيم : التمور قيمه غذائية كبيرة يجب استغلاله اقتصادياً 

شهد توقيع إتفاقية تشغيل مهرجان تمور عنيزة .. أمير القصيم : التمور قيمه غذائية كبيرة يجب استغلاله اقتصادياً 
المناطق - بريدة

شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ظهر يوم امس الإربعاء في مكتب سموه بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة , توقيع إتفاقية تنظيم وتشغيل مهرجان عنيزة للتمور بين بلدية محافظة عنيزة والغرفة التجارية الصناعية في المحافظة بحضور محافظ عنيزة عبدالرحمن السليم .
حيث وقع رئيس بلدية محافظة عنيزة المهندس عبد العزيز البسام , ورئيس الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة محمد الموسى عقد تشغيل مهرجان التمور بمحافظة عنيزة بعد ذلك استمع سموه لشرح مفصل من قبل أمين الغرفة التجارية بمحافظة عنيزة سلطان منصور الحجي عن تفاصيل الاتفاقية الموقعة والتي تمتد لخمس سنوات لتشغيل وتنظيم المهرجان , بالإضافة إلى أن المهرجان سيشهد تفعيل تفاصيل عدة تشمل مركز للتدريب والندوات ومنصة للتسويق الداخلي والدولي ومحلات بيع التجزئة بالإضافة إلى الساحة التي تتسع لحوالي 70 مساراً لعرض التمور في سوق عنيزة .
بعد ذلك أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مسمى المدينة الغذائية على مهرجان التمور بمحافظة عنيزة مبيناً سموه بأنه كذلك لما يتوفر بها من مقومات خادمة لكل زوارها , وأكد سموه بأن منطقة القصيم تشهد تطوراً ملحوظاً في قطاع التمور في ظل الإهتمام الكبير والدعم الغير محدود والذي يلقاه قطاع الزراعة في منطقة القصيم والمملكة بشكل عام من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده ـ حفظهم الله ـ مبيناً بأن التمور قد وفرت قيمه غذائية كبيرة بداخل وخارج المملكة , وأن تلك الأعمال لم تأتي من فراغ وإنما أنجزت بعد خطط ودراسات وتنسيق وترتيب حققت منجزاً رائعاً للتمور في المنطقة , وبين سموه بأن هذا الخير المتدفق في منطقة القصيم والمنتشر في كافة أنحاء المملكة هو نعمة من نعم الله يجب أن تحمد وتشكر وأن يستغل اقتصاديا وبشكل متميز , مقدماً شكره للقائمين على تنظيم وتشغيل مهرجان عنيزة ومباركاً توقيع الإتفاقية وأن تكون داعمة للتميز والعلو لتحقيق أفضل الخدمات التي تنعكس على زوارها من داخل وخارج المنطقة .
شهد اللقاء حضور رئيس لجنة أهالي محافظة عنيزة محمد القاضي أمين لجنة التنمية السياحية بمحافظة عنيزة يوسف الوهيب ورئيس لجنة التمور بالغرفة التجارية في عنيزة يوسف الدخيل .

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