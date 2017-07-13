 أمير القصيم يكرم شركة الاتصالات السعودية STC لدعمها جمعية كبدك  | صحيفة المناطق الإلكترونية
الخميس, 19 شوّال 1438 هجريا, الموافق 13 يوليو 2017 ميلاديا

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أمير القصيم يكرم شركة الاتصالات السعودية STC لدعمها جمعية كبدك 

أمير القصيم يكرم شركة الاتصالات السعودية STC لدعمها جمعية كبدك 
المناطق - بريدة

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية السعودية لمرضى الكبد (كبدك) ، شركة الاتصالات السعودية STC ، لدعمها جمعية كبدك عن طريق رسائل sms للتذكير بالتبرع لمرضى الكبد ، وتسلم درع التكريم النائب الأعلى للرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر.
جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير القصيم ، بمكتبه بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة ، النائب الأعلى للرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر ، بحضور مدير الجمعية عبد العزيز بن علي الحميد .
ويأتي تكريم سمو أمير القصيم للاتصالات السعودية وذلك تقديراً منه – حفظه الله – للدور الذي تقدمه الشركة وحضورها البارز والفعاّل في دعم العديد من المناشط التي تخدم المجتمع المحلي في المنطقة، وحققت أهدافها الاقتصادية والمجتمعية .

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