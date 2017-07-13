أمير القصيم يكرم شركة الاتصالات السعودية STC لدعمها جمعية كبدك 

كرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم ، رئيس مجلس إدارة الجمعية الخيرية السعودية لمرضى الكبد (كبدك) ، شركة الاتصالات السعودية STC ، لدعمها جمعية كبدك عن طريق رسائل sms للتذكير بالتبرع لمرضى الكبد ، وتسلم درع التكريم النائب الأعلى للرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر.

جاء ذلك خلال لقاء سمو أمير القصيم ، بمكتبه بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة ، النائب الأعلى للرئيس التنفيذي لشركة الاتصالات السعودية المهندس ناصر بن سليمان الناصر ، بحضور مدير الجمعية عبد العزيز بن علي الحميد .

ويأتي تكريم سمو أمير القصيم للاتصالات السعودية وذلك تقديراً منه – حفظه الله – للدور الذي تقدمه الشركة وحضورها البارز والفعاّل في دعم العديد من المناشط التي تخدم المجتمع المحلي في المنطقة، وحققت أهدافها الاقتصادية والمجتمعية .